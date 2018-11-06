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6609首歌从KTV下架是怎么回事 下架歌单有什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-06 00:14:32| 编辑：透透的

昨日有消息称ktv下架歌单，那么ktv下架歌单是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！ 

现在的朋友聚会，一般都会聚个餐，然后去KTV唱歌，吼几嗓子嗨一下。既然要嗨，那肯定要捡自己拿手的歌曲来唱啊，毕竟和朋友一起，如果唱的不好，自己也丢份儿啊!可是拿手的歌曲毕竟是很少的，即便你是麦霸也不是所有歌曲都可以唱的啊!那如果你的拿手歌曲没有了怎么办?

心好方，最近音像协会发出了公告，要求KTV终端生产管理商和卡拉OK管理者在今年10月31日前，删除或者不向消费者提供6000多首音乐电视作品。还能不能愉快的玩耍了!

6000下架歌曲都有什么，其中不乏各种大火的流行音乐。如陈奕迅《LONELY CHRISTMAS》还有《天下无双》和《明年今日》被下架，容祖儿《抱抱》《逃避你》与《全身暑假》被下架，TWINS《恋爱大过天》还有《明爱暗恋补习社》当然《士多啤梨苹果橙》也被下架等，当然除了这些以外还有许多的歌曲被下架。在歌曲被下架公告出来后直接有网友表示：以后聚会只能这样了;去的早的麻将，中午吃顿饭，下午麻将，晚上吃顿饭，还不走的麻将。聚会就是聚麻将了!

一时间下架这么多的歌曲，ktv还能再去吗?再去ktv还有什么意思吗?对于这个网友表示，要么以后去KTV就唱《我的中国心》，要不就不要去KTV了。

KTV是饭后朋友们聚会的场所，但是现在一下子下架这么多歌曲，你确定里面没有你拿手的吗?KTV收录歌曲虽然比较多，但是大多数都是流行音乐，也是市场上流行性比较广泛的音乐，这次下架这么多，爱唱的音乐还有多少，你拿手的歌曲还有多少，你去KTV还能做麦霸吗!

关于KTV突然下架这么多歌曲有网友是这么说的，请发过实体行业吧，他们现在聚会已经变成中午聚餐，下午喝茶晚上继续聚餐了。也有的网友说：以后去KTV只唱世上只有妈妈好。对于ktv突然下架6000多首歌曲，你怎么看，你还要去KTV唱歌吗?你准备去KTV唱什么呢?

看完这篇文章有何感受？

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