6000多首歌从KTV下架真的假的 ktv下架歌单有哪些

近日有消息称ktv下架歌单，那么ktv下架歌单是怎么回事呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

喜欢去KTV唱歌的你，有没有发现最近部分KTV的点歌系统中，一些以往耳熟能详经常唱的歌不见了?近日，号称“我国唯一音像著作权集体管理组织”的中国音像著作权集体管理协会(以下简称“中国音集协”)发出公告，要求KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者在今年10月31日前，删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。

广州一家KTV收到纸质版“下架”公告

记者走访发现，不少广州的KTV已受该公告影响。

6609首K歌下架

发出公告的中国音集协是经国家版权局批准，在民政部登记注册的我国唯一音像著作权集体管理组织。上月22日，中国音集协在官方网站发出《关于停止使用部分涉诉歌曲的公告》，同时通过快递方式，向各地行业协会及会员单位发出纸质版公告。

为降低已获中国音集协许可的各使用者的法律风险，公告要求所有卡拉OK终端生产商在2018年10月31日前，将公告附件中所列出的音乐电视作品尽数删除，未接到书面通知前勿重新上传;向中国音集协缴费的卡拉OK经营者，也请删除各本地服务器上所列明的涉及本次事件的音乐电视作品，未接到书面通知请勿重新使用;如在2018年11月1日起凡因未删除公告附件所列音乐电视作品而遭权利人主张权利，使用者需自行承担相应的法律后果。

在公告中，中国音集协并未明确说明需要下架的音乐电视作品涉及什么诉讼。根据附件内容，记者发现被要求下架的音乐电视作品一共有6609部。不少社会上耳熟能详的歌星及其电视音乐作品纷纷在列。如英皇娱乐(香港)有限公司版本的陈奕迅《LONELY CHRISTMAS》《天下无双》《明年今日》，容祖儿《抱抱》《逃避你》《全身暑假》，TWINS《恋爱大过天》《明爱暗恋补习社》《士多啤梨苹果橙》等;除了港台歌手，广东地区具有知名度的毛宁、杨钰莹等歌手作品，如广州新时代影音公司版本的《一片艳阳天》《晚秋》《弯弯的月亮》等，也在“下架”之列。

广州KTV：定有损失

中国音集协官网称，获协会授权管理的音乐电视作品，已占国内KTV经营场所使用曲库中歌曲的90%以上。由于中国音集协发出公告并要求各KTV下架音乐电视作品，包括广州在内的不少城市的KTV，已受到公告影响。

“严格按照公告执行，很多歌我们都不能播了。”广州一家连锁KTV负责人告诉记者，他们在上周获悉有关通知，10月31日收到正式的纸质公告。“每间门店常用音乐电视作品3万-5万部，这回有6000多部不能用，消费者可以点的歌，特别是一些热门的歌就减少了。”

“如果不下架，我们就有可能面临法律风险。”该负责人表示。

“不能播公告上的歌，我们的利益肯定有损失。”广州另一家连锁KTV经营者告诉记者。“有的企业可能会听话下架所有歌曲，但我相信不少企业会观望。”一名KTV经营者告诉记者，由于歌曲下架会让顾客感到不快，不排除部分经营者仍坚持歌曲不下架，等到有进一步法律行动时再决定如何应对。

“好端端一直在唱的歌，怎么忽然间就不能唱了?”多名广州KTV经营者对此表示困惑，特别是关注涉事音乐电视作品为何“涉诉”。记者1日联系到中国音集协，相关工作人员表示，具体的下架原因以协会发布在官网的公告为准。