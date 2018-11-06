作曲家诉腾讯侵权事件始末 作曲家是谁诉腾讯侵权原因是什么

近日有消息称作曲家诉腾讯侵权，那么作曲家诉腾讯侵权是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

11月5日上午消息，海淀法院官网案件快报显示，著名作曲家许镜清以侵害作品署名权、作品信息网络传播权纠纷为由，将北京麦田映画文化传媒有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司诉至法院。起诉原因是电影《西游之女儿国篇》未经许可在配乐中使用了《云宫迅音》、《女儿情》等音乐作品。

原告许镜清请求判令停止侵权、删除下架侵权电影《西游之女儿国篇》、赔礼道歉、赔偿经济损失及合理费用共计65.25万元。日前，海淀法院受理了此案。

许镜清诉称，其是86版电视剧《西游记》中音乐《云宫迅音》、《女儿情》的曲作者。《西游记》播出三十年来已经在海内外产生了广泛的影响，《云宫迅音》、《女儿情》也随之被广为传唱，已经成为《西游记》的标志性音乐作品。电影《孙悟空七打九尾狐》和《西游之女儿国篇》系麦田映画公司和腾讯合作出品。从2015年8月、10月开始，二公司擅自在《孙悟空七打九尾狐》宣传片和《西游之女儿国篇》正片配乐中使用《云宫讯音》(西游记序曲)和《女儿情》，通过腾讯视频等网络点播收费，观看点击率近三亿人次。

许镜清认为，目前《孙悟空七打九尾狐》已下线，《西游之女儿国篇》仍在线，麦田映画公司和腾讯未经许镜清许可，不加许镜清署名，在涉案电影中使用许镜清作品的行为，己经侵犯了其依法享有的著作权，包括署名权、信息网络传播权等。目前，本案正在进一步审理中。

许镜清是中国当代作曲家、国家一级作曲家、央视86版《西游记》总作曲。其中《西游记序曲》(别名《云宫迅音》)、《女儿情》、《取经归来》和《敢问路在何方》等音乐是许镜清的成名之作，也是传唱不息的经典之作。

2013年8月30日，腾讯游戏方面对外公布，许镜清将其知名作品《敢问路在何方》版权授权给腾讯旗下一款名为《斗战神》的网游。这首在华语界具有较高地位的歌曲授权给一款网游的消息，引发了行业内的强烈探讨声。