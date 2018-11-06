李钟硕护照被扣留是怎么回事 李钟硕护照为什么被扣留原因曝光

最近有消息称李钟硕护照被扣留，那么李钟硕护照被扣留是怎么回事呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

日前前往印尼雅加达举行粉丝见面会的演员李钟硕，稍早在个人SNS上公开被受牵连而遭强迫滞留于雅加达，消息曝光后随即引起关注!

李钟硕个人SNS上传了照片并写上文字说到：「见面会很顺利地结束了，但因为雅加达当地负责的主办单位将我的演出收益额少申报给了当地税务负责单位，因此无辜的我与我的工作人员受到牵连，护照都被当地人没收，希望负责媒体公司可以尽快出面解决」

文内李钟硕也写到：「好像是从昨天(4日)就已经被扣留在当地，因为没有碰过这种状况，所以不知道该怎么办...」能感觉得出来本人也对这个状况感到非常不知所措

但随后李钟硕也删除了这篇文，韩国新闻媒体则猜测可能是怕造成负担，也可能是没想到上传动态会造成风波，但仅管已经删除，李钟硕与相关工作人员被目前滞留当地也是事实

李钟硕所属经纪公司A-Man Project则出面说明：「目前了解是当地负责单位少申报了门票贩售量，因此遭到扣留，昨日得知情况后，相关单位为了解决事情目前正在努力。」

李钟硕九月底才确定将与理想型李奈映合作新戏，目前正在拍摄中，预计明年上半年播出，目前因为被滞留的关系，导致拍摄的行程都受到影响，李钟硕对此也感到非常抱歉

而已经结束拍摄的特别剧《死的赞美》也于稍早公布宣传海报，预计本月底接档《狐狸新娘星》于SBS 播出，李钟硕在结束雅加达粉丝见面会后