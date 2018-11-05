91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

6000多首歌从KTV下架什么情况 6000多首歌从KTV下架的背后原因

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 17:59:08| 编辑：﹍ɑ。群℡

喜欢去KTV唱歌的你，有没有发现最近部分KTV的点歌系统中，一些以往耳熟能详经常唱的歌不见了?近日，号称“我国唯一音像著作权集体管理组织”的中国音集协发出公告，要求KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者在今年10月31日前，删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。

平时大家在聚会的时候都喜欢哪些活动呢?估计也无非是那几样吧，去KTV，去看电影，或者去大吃一顿。去KTV还是最有气氛的，而且唱歌也能让人的心情变好，放松心情。平时，工作的时候都太累了，是时候要好好放松一下。KTV里面的歌也是不计其数的，很多都能在里面找到，自己想唱哪首歌就点哪首，很是方便。最关键的是跟朋友一起出去的话，平均算下来，一个人也平摊不了多少钱。所以，这也是那么多人选择去KTV的原因。但是，最近去KTV的你是不是发现有些经典的耳熟能详的歌不见了?这究竟是怎么回事呢?

据了解，原来是因为中国音像著作权集体管理协会，简称中国音集协，最近发出的一个公告。要求所有的KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者，删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。在通告发出之后，广州的很多KTV生意都大不如前。其中，就包括陈奕迅，容祖儿，TWINS等一些港台歌手的歌，还有广东地区知名的歌星毛宁，杨钰莹等。但是，这也就是个通告，通告中并没有指出究竟是什么原因导致这些歌曲下架。据相关的工作人员表示，具体的下架原因要以协会发布在官网的公告为准。

平时大家空闲的时候大多会约三五好友，出去玩。在想不出特别好玩的的时候就会去KTV吼两嗓子也表示庆祝。毕竟大家都是不是，麦霸基本都是几首自己的拿手的歌曲唱哈子，之后基本就是看别人表演。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

但是有的时候就发现自己的想唱的歌没有，这就很烦。毕竟大家也不都是音乐专业，拿着就唱的人，自己唱的也就那几首，没有也只能看着别人表演了。当时我就好奇了，KTV连着个都没有是啥子回事?我还特意百度一下看看到底是什么原因?

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

这一查还真的有发现：就有网友讲是中国音像著作权集体管理协会发的公告里说要所有的KTV，卡拉ok的相关人员要在今年10月31号之前，删除或者不提供6000多部音乐电影作品。怪不得我们找不到歌，原来是这些人在搞事情。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

这样一搞这样再来个加价，就是歌曲的成本上涨了，要提高价格。你妹的有事变相的想搞我们消费者的钱。主要这些人不知道想干什么，难道真的想赚钱，想疯了吧。就有的网友讲：是知识产权。但是这个跟我们消费者没有关系吧，毕竟我们不是没花钱，而是花钱过来唱歌的。而且过来的时候就是过来唱歌的。而且遮这样做的话严重的影响消费者的权益。他们讲什么知识产权跟我们消费者有什么关系，毕竟大家都是花钱的。大家想想一个小时几十甚至上百元的，里面就没有包括这些吗?反正我不信，要是这样的话，我还不如在家倒腾一个，而且还有可能比这些场所还好。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

主要还是有个场所，可以跟自己的好友一起嗨皮吗?对于他们讲的知识产权我这是认同的但是下架我们就认同了，这些事情不应该让消费者承担，再说你们让他们下架了，他们会降低价格吗?我觉得不会，还有可能会涨价。这个产权并不是消费者侵犯的，为什么消费者买单，这就搞不清，还是他们联合起来，针对消费者的。我觉得很有可能，现在的有太多这类事情的发生。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

反对歌曲下架，维护消费者权利，毕竟不能有事情就将责任推给消费者，让消费者买单，这是不道德，不公平的。毕竟他们谁也不欠谁的，都是公平公正的消费，并没有弄虚作假。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号