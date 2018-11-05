6000多首歌从KTV下架什么情况 6000多首歌从KTV下架的背后原因

喜欢去KTV唱歌的你，有没有发现最近部分KTV的点歌系统中，一些以往耳熟能详经常唱的歌不见了?近日，号称“我国唯一音像著作权集体管理组织”的中国音集协发出公告，要求KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者在今年10月31日前，删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。

平时大家在聚会的时候都喜欢哪些活动呢?估计也无非是那几样吧，去KTV，去看电影，或者去大吃一顿。去KTV还是最有气氛的，而且唱歌也能让人的心情变好，放松心情。平时，工作的时候都太累了，是时候要好好放松一下。KTV里面的歌也是不计其数的，很多都能在里面找到，自己想唱哪首歌就点哪首，很是方便。最关键的是跟朋友一起出去的话，平均算下来，一个人也平摊不了多少钱。所以，这也是那么多人选择去KTV的原因。但是，最近去KTV的你是不是发现有些经典的耳熟能详的歌不见了?这究竟是怎么回事呢?

据了解，原来是因为中国音像著作权集体管理协会，简称中国音集协，最近发出的一个公告。要求所有的KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者，删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。在通告发出之后，广州的很多KTV生意都大不如前。其中，就包括陈奕迅，容祖儿，TWINS等一些港台歌手的歌，还有广东地区知名的歌星毛宁，杨钰莹等。但是，这也就是个通告，通告中并没有指出究竟是什么原因导致这些歌曲下架。据相关的工作人员表示，具体的下架原因要以协会发布在官网的公告为准。

平时大家空闲的时候大多会约三五好友，出去玩。在想不出特别好玩的的时候就会去KTV吼两嗓子也表示庆祝。毕竟大家都是不是，麦霸基本都是几首自己的拿手的歌曲唱哈子，之后基本就是看别人表演。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

但是有的时候就发现自己的想唱的歌没有，这就很烦。毕竟大家也不都是音乐专业，拿着就唱的人，自己唱的也就那几首，没有也只能看着别人表演了。当时我就好奇了，KTV连着个都没有是啥子回事?我还特意百度一下看看到底是什么原因?

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

这一查还真的有发现：就有网友讲是中国音像著作权集体管理协会发的公告里说要所有的KTV，卡拉ok的相关人员要在今年10月31号之前，删除或者不提供6000多部音乐电影作品。怪不得我们找不到歌，原来是这些人在搞事情。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

这样一搞这样再来个加价，就是歌曲的成本上涨了，要提高价格。你妹的有事变相的想搞我们消费者的钱。主要这些人不知道想干什么，难道真的想赚钱，想疯了吧。就有的网友讲：是知识产权。但是这个跟我们消费者没有关系吧，毕竟我们不是没花钱，而是花钱过来唱歌的。而且过来的时候就是过来唱歌的。而且遮这样做的话严重的影响消费者的权益。他们讲什么知识产权跟我们消费者有什么关系，毕竟大家都是花钱的。大家想想一个小时几十甚至上百元的，里面就没有包括这些吗?反正我不信，要是这样的话，我还不如在家倒腾一个，而且还有可能比这些场所还好。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

主要还是有个场所，可以跟自己的好友一起嗨皮吗?对于他们讲的知识产权我这是认同的但是下架我们就认同了，这些事情不应该让消费者承担，再说你们让他们下架了，他们会降低价格吗?我觉得不会，还有可能会涨价。这个产权并不是消费者侵犯的，为什么消费者买单，这就搞不清，还是他们联合起来，针对消费者的。我觉得很有可能，现在的有太多这类事情的发生。

6000多首歌曲被下架，KTV等场所也无计可施，顾客：没得歌唱了

反对歌曲下架，维护消费者权利，毕竟不能有事情就将责任推给消费者，让消费者买单，这是不道德，不公平的。毕竟他们谁也不欠谁的，都是公平公正的消费，并没有弄虚作假。