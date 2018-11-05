韩东君在剧组痛哭怎么回事 韩东君在剧组痛哭的原因

韩东君参演的电视剧原来你还在这里近日举行开播发布会，韩东君被爆因为入戏太深在剧组痛哭停不下来，韩东君在剧组痛哭原来是因为拍戏，电视剧原来你还在这里讲的什么开播时间什么时候

韩东君在剧组痛哭是怎么回事

近日电视剧《原来你还在这里》发布会现场，韩东君被爆曾在剧组痛哭。11月4日，由韩东君、李程彬、苏青、蓝盈莹、檀健次、李兰迪主演的电视剧《原来你还在这里》在京举办开播发布会，几位主要演员也聊到了不少关于电视剧拍摄的故事。在发布会现场，李兰迪爆料韩东君由于拍摄入戏太深，在剧组痛哭一个小时停不下来，李兰迪还称“住在他(韩东君)隔壁有时半夜会听到。”因此李兰迪曾半夜敲墙、发微信提醒他“小点声”，反被东君反而调皮地把声音调更大。对此，网友纷纷表示，这也太敬业了吧，期待电视剧的开播!

韩东君在剧组痛哭是什么原因

因为入戏太深。电视剧《原来你还在这里》中，韩东君饰演的角色叫程铮，剧中角色设定是学习成绩好，长相英俊，与校花青梅竹马，但他却情窦初开，爱上了女主。然而两人因为异地恋各种矛盾摩擦不断，感情也出现了裂痕。据悉，韩东君此次也是下足了功夫，充分让自己代入了角色，这也不难理解为什么韩东君在饰演该角色的时候，一度入戏太深，痛哭不已难以自拔。当然，这也是敬业的表现，值得称赞。

对于自己被爆痛哭，韩东君本人当然是开启了“死不承认”模式，韩东君笑称自己“最多哭了二十分钟”，并解释称：“我当时觉得程铮特别不容易，追了那么多年终于追到了，为了一些没那么严重的事又要分手，我从自己的角度看，觉得为什么这两个人在一起这么不容易，我当时边哭边求导演能不能不要分。”另外，韩东君说，自己被小伙伴们称为“开口百万哥哥”，原因是他只要唱的歌在剧中播放的话，就要购买版权，引得现场笑声一片。可没想到的是，却遭到李兰迪现场“补刀”。李兰迪爆料，“(韩东君)特别爱唱，我住在他隔壁有时半夜会听到。”李兰迪还笑称自己曾半夜敲墙、发微信提醒他“小点声”，反被韩东君调皮地把声音调更大。

电视剧原来你还在这里什么时候开播

2018年11月6日在优酷视频播出。《原来你还在这里》是一部青春，励志，爱情剧，该剧根据辛夷坞同名小说改编，讲述了不同出身的青年男女在爱情中探索、迷失、错过并成长的故事。苏韵锦与程铮相识于高中，程铮对苏韵锦颇有好感，但不知如何接近她，经常让苏韵锦哭笑不得，苏韵锦内心虽有感动，但深知两人家庭背景，性格相差甚远，一直远离程铮的“关心”。进入大学后，程铮为苏韵锦转学，继续对其不离不弃的追求，苏韵锦终被感动。

毕业后，进入社会的他们差别逐渐拉大，苏韵锦忙于工作，程铮则抱怨其没有时间陪自己，误会和矛盾不断，终于让苏韵锦下定决心分手。程铮在苏韵锦离开的日子终于明白：爱是平等，是尊重，是信任。他放开家庭所给与的一切，凭借自己的力量打拼出一番事业，同时默默为苏韵锦付出。当苏韵锦回头时，发现程铮还在原地等她，两人终成眷属。