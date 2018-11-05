来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 17:21:50| 编辑：墨染西行
无双大蛇3辅助武将在搭配时需要注意点数的限制，无双大蛇3女性辅助武将怎么选择？无双大蛇3女性辅助武将哪些组合好用？一起来和91单机小编来看看吧。
女将辅助点数一览
414 王元姬、月英、关银屏、王异;
441 张春华、吕玲绮、甄姬、加西亚;
333 女娲;
243 卑弥呼、早川殿;
034 妲己;
343 三藏;
144 辉夜姬、孙尚香、大乔、练师、女忍、稻姬、宁宁;
153 九尾狐;
242 玉藻前;
234 雅典娜;
324 星彩、貂蝉、蔡文姬、阿市;
224 鲍三娘;
433 祝融;
334 小乔;
423 阿国、井伊直虎;
342 浓姬、绫御前;
143 立花阁千代;
314 甲斐姬;
244 小少将;
组合推荐
1.熟韵：甄姬、练师、女娲、玉藻前(441、144、333、242)(10 15 10);
2.情热：祝融、小乔、甲斐姬、妲己(433、334、314、034)(10 10 15);
3.战姬：吕玲绮、加西亚、关银屏、甲斐姬(441、441、414、314)(15 10 10);
4.倾国之舞：貂蝉、三藏、妲己、王元姬(324、343、034、414)(10 10 15);
5.妖仙：辉夜姬、宁宁、妲己、三藏(144、144、034、343)(5 15 15);
6.妖媚：九尾狐、玉藻前、貂蝉、甄姬(153、242、324、441)(10 15 10);
7.寻芳：阿国、甲斐姬、女忍、雅典娜(423、314、144、234)(10 10 15);
8.巾帼：雅典娜、星彩、王异、立花阁千代(234、324、414、143)(10 10 15);
9.秀吉的白日梦：宁宁、甲斐姬、阿市、女娲(144、314、324、333)(10 10 15);
10.女导师：绫御前、雅典娜、张春华、立花阁千代(342、234、441、143)(10 15 10);
11.倾城：貂蝉、阿市、妲己、祝融(324、324、034、433)(10 10 15);
12.女当家：井伊直虎、立花阁千代、九尾狐、张春华(423、143、153、441)(10 15 10);
13.纯熟：稻姬、早川殿、小少将、妲己(144、243、244、034)(5 15 15);
14.青春：王元姬、大乔、鲍三娘、女娲(414、144、224、333)(10 10 15);
15.未命名：浓姬、绫御前、立花阁千代、女娲(342、342、143、333)(10 15 10);