航海王燃烧意志是回合制卡牌游戏，玩家在近期活动中能够直接选择一个SSR，航海王燃烧意志免费SSR选哪个好？航海王燃烧意志哪个SSR容易获取？一起来和91单机小编来看看吧。

航海王燃烧意志海军三大将优先选

航海王燃烧意志虽说是动作游戏，但个人觉得算是回合制游戏的，只是在技能打击感上有动作游戏的特性吧。回合制养成系列的游戏，注重的是伙伴的养成，和大家非常喜欢的抽卡，能够抽到SSR基本可以乐一天啦!NB游戏君和大家说说如何抽SSR吧!

航海王燃烧意志抽SSR并不是很难，特别是前三次抽，都是半折的，只要5个强者招募券就可以十连抽了，而且第二场也是半价，第三次十连必得SSR并且可以自己选择，唯一一个获得SSR最简单的回合制游戏!

NB游戏君的运气还不错，每个十连抽都中了一个SSR，而且都是相对比较厉害的，比如说第一次就抽到了黄猿这个最厉害的伙伴，而第二次十连抽则是抽到了戈普，虽然不是三大海军大将，但作为前排能自动回复，随意还不错，勉强用了!

最后第三次十连抽则是自己手动选择了，自己考虑到缺少群体输出和控制就选择了青雉，因为他是三大海军大将之一，后期肯定也要用到，已经有了黄猿了，赤犬是单体高爆发的，就暂时没入手赤犬!

最后再给大家看下SSR的几个伙伴，这里给大家推荐一下，三大海军大将优先选择，黄猿，赤犬作为输出的核心位置，优先选择，如果都有的话在考虑青雉，艾尼路看大家自己的喜好，艾斯系统会送大家，所以三大海军大将是优选的!

如果大家有选择纠结，这里给大家的建议就是首选黄猿，然后是赤犬，灾后是青雉，剩下的可以选艾斯，艾尼路，其他不适很推荐，毕竟前期还是要重点培养核心输出位置。除外你是老玩家有自己独到的一个套路，比如反击流，复活流等等玩法。