抖音兔子牙是谁 抖音兔子牙微博直播观看方法

最近，在抖音上有一位唱歌的小姐姐很火，叫做兔子牙，可能很多朋友还不清楚，抖音兔子牙是谁?小编为大家带来了她的个人微博等资料介绍，一起认识一下吧!

抖音兔子牙是谁

近日抖音上有一位叫兔子牙的小姐姐很火，各种网络神曲都唱的非常动听，很多网友表示人美声甜。

兔子牙抖音简介是抖音音乐人，目前在抖音上传作品31个短视频，圈粉230多万粉丝，同时获得点赞600多万次，在抖音上备受欢迎。

另外有细心的网友发现抖音兔子牙唱歌视频背景都是同一个地方，后面都摆放着一只可爱的兔子娃娃，应该是录音室。

而抖音兔子牙的微博“兔几牙牙牙”介绍中也表示自己是酷狗直播的主播，直播间号55555。

抖音兔子牙个人资料介绍

真实姓名：未知

昵 称：兔子牙,兔总

微博名字：兔几牙牙牙

现居地点：浙江

主播生日：2018年5月31日

主播身材：B罩杯

感情状况：单身

直播分类：好声音

直播平台：酷狗

直播时段：随缘

粉丝均数：233W+观众均数：15W+

兔子牙抖音圈粉的同时也在酷狗直播，酷狗粉丝70多万，不仅颜值在线，而且歌声温柔动听，让无数观众流连忘返，喜欢唱歌美女主播的网友可以关注一波。