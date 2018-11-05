抖音兔子牙是谁 抖音兔子牙微博直播观看方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 17:10:11| 编辑：林克醒来
最近，在抖音上有一位唱歌的小姐姐很火，叫做兔子牙，可能很多朋友还不清楚，抖音兔子牙是谁?小编为大家带来了她的个人微博等资料介绍，一起认识一下吧!
抖音兔子牙是谁
近日抖音上有一位叫兔子牙的小姐姐很火，各种网络神曲都唱的非常动听，很多网友表示人美声甜。
兔子牙抖音简介是抖音音乐人，目前在抖音上传作品31个短视频，圈粉230多万粉丝，同时获得点赞600多万次，在抖音上备受欢迎。
另外有细心的网友发现抖音兔子牙唱歌视频背景都是同一个地方，后面都摆放着一只可爱的兔子娃娃，应该是录音室。
而抖音兔子牙的微博“兔几牙牙牙”介绍中也表示自己是酷狗直播的主播，直播间号55555。
抖音兔子牙个人资料介绍
真实姓名：未知
昵 称：兔子牙,兔总
微博名字：兔几牙牙牙
现居地点：浙江
主播生日：2018年5月31日
主播身材：B罩杯
感情状况：单身
直播分类：好声音
直播平台：酷狗
直播时段：随缘
粉丝均数：233W+观众均数：15W+
兔子牙抖音圈粉的同时也在酷狗直播，酷狗粉丝70多万，不仅颜值在线，而且歌声温柔动听，让无数观众流连忘返，喜欢唱歌美女主播的网友可以关注一波。