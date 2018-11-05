抖音兔子牙多大 抖音兔子牙朱容君个人资料介绍

最近抖音兔子牙很火，她在歌曲串烧视频中用同一个伴奏唱出四首流行歌曲，展现了演唱技术、萌动魅力与音乐创意，掀起点赞狂潮，小编为大家带来了抖音兔子牙朱容君个人资料介绍，一起来看看吧。

繁星兔子牙整容前照片黑历史

其实兔子牙真名是叫朱容君，原来是一名平面模特，曾参加真人秀节目瑞丽获得中韩十强，后成为酷狗直播的音乐主播。平日时常在直播间55555，给粉丝们演唱各种歌曲。因为日常率真可爱的性格和甜美的歌声，收获了67万粉丝。就算不在直播时段也会有数千名观众聚集在她的直播间观看录播MV，可见实力非一般。在15年12月加入的酷狗直播，近三年间直播时间非常稳定，总收入百万。

繁星兔子牙整容前照片黑历史

勤奋的直播为她带来了明显的进步，镜头表现从最初的青涩转变为游刃有余，先后拿下2016酷狗直播年度盛典最佳形象奖、最佳人气王，2017年度盛典大奖赛季军等奖项认可。在酷狗直播做主播的同时，兔子牙也在积极磨练自己的音乐技能，从小就热衷音乐的她不满足于翻唱，开始尝试推出自己的原唱单曲，爆红短视频中融入的《繁星四月》便是她在2017年1月最早推出一首代表作品。那么她有整容吗?小编并未找到她整容的痕迹照片，黑历史也是几乎没有。年龄，应该是95后吧。



