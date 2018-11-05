抖音兔子牙微博多少 抖音兔子牙个人资料微博介绍

最近，抖音上有一个叫兔子牙小姐姐很火，真的是人美声音也美，很多网友都在问抖音兔子牙是谁?小编为大家带来了兔子牙个人资料微博介绍，一起来看看吧。

抖音兔子牙是谁近日抖音上有一位叫兔子牙的小姐姐很火，各种网络神曲都唱的非常动听，很多网友表示人美声甜。

兔子牙抖音简介是抖音音乐人，目前在抖音上传作品31个短视频，圈粉230多万粉丝，同时获得点赞600多万次，在抖音上备受欢迎。随着她的人气上升，网上出现了好多关于她的黑料，比如：繁星兔子牙整容了吗?、繁星兔子牙被谁睡过?等等。

另外有细心的网友发现抖音兔子牙唱歌视频背景都是同一个地方，后面都摆放着一只可爱的兔子娃娃，应该是录音室。

而抖音兔子牙的微博“兔几牙牙牙”介绍中也表示自己是酷狗直播的主播，直播间号55555。

兔子牙个人资料微博介绍一位名为兔子牙的女生在短视频平台突然走红，8月20日暴增约40万粉丝，截至8月31日累计粉丝已过111万，化身短视频圈新晋红人。因为她在歌曲串烧视频中用同一个伴奏唱出四首流行歌曲，并巧妙融入了自己的原创作品《繁星四月》，一首歌的时间展现了演唱技术、萌动魅力与音乐创意，掀起点赞狂潮。

真实姓名：未知

昵称：兔子牙,兔总

微博名字：兔几牙牙牙

现居地点：浙江

主播生日：2018年5月31日

主播身材：B罩杯

感情状况：单身

直播分类：好声音

直播平台：酷狗

直播时段：随缘

粉丝均数：233W+观众均数：15W+

兔子牙抖音圈粉的同时也在酷狗直播，酷狗粉丝70多万，不仅颜值在线，而且歌声温柔动听，让无数观众流连忘返，喜欢唱歌美女主播的网友可以关注一波。