王者荣耀s13程咬金是使用简单粗暴的近战角色，王者荣耀s13程咬金最强出装是什么？王者荣耀s13程咬金怎么玩？一起来和91单机小编来看看吧。

s13程咬金强势出装推荐 出装推荐一

抵抗之靴+红莲斗篷+不死鸟之眼+反伤刺甲+爆裂之甲+魔女斗篷

解析：全肉装的程咬金，配合上程咬金的大招，能够在人群中不死，轻松取掉对面ADC的人头，配合着红莲斗篷、反伤刺甲和爆裂之甲能够给对方ADC带来巨大的压力。

出装推荐二

影忍之足+红莲斗篷+不死鸟之眼+暴烈之甲+血魔之怒+不祥征兆

解析：作为近战的程咬金必须和人贴身输出，这样红莲斗篷提供的魔法伤害就是程咬金必不可少的选择。而不死鸟之眼的被动在低血量的时候给予30%治疗效果加成，和程咬金的大招完美配合。血魔之怒则会在低生命值时为程咬金提供强力护盾和攻击加成，使程咬金的输出能力和自保能力都得到了完美的提升。至于暴烈之甲，对程咬金的提升不仅仅是生命值和物理攻击的加成，更能使程咬金的作为坦克的输出达到最大化。

s13程咬金玩法技巧 开团的时候，如果团队里面有坦克那程咬金就可以直接利用一技能位移到敌人的后排，尽可能的影响后排输出，这个时候程咬金可以稍微留一下自己的大招，因为程咬金这个英雄是血量越低的时候输出越高，只要保证他的血量在一定的安全区内就可以放心输出了，一旦血量低于了安全区就立马使用大招来恢复血量继续输出，或许正是这一种杀不死的程咬金最令人感到恶心。