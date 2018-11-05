这两天是国内LOL玩家的狂欢日，虎牙线下观赛活动怎么玩？虎牙线下观赛活动在哪举办?一起来和91单机小编来看看吧。

随着LPL战队IG在半决赛中以3:0碾压对手G2， 11月3日，IG将同欧洲劲敌FNC会师决赛上演巅峰对决，决出2018年英雄联盟最高荣誉的归属。作为电竞圈的年度盛会，S系列世界赛成为了各大直播平台抢占用户、提高留存的战斗最前线。然而和以往不同，今年的S8世界赛成为了虎牙直播表演的舞台。虎牙直播为助力中国电竞，还举办了一场线下观赛活动，使无法到达现场观赛的游戏玩家感受赛场的火热气氛。

作为游戏直播的领导者，虎牙直播一直深耕于技术领域，成为了第一个推出移动端、PC端、TV端三端蓝光的直播平台。据了解，此次在胡桃里广州万搏店开展的，为助力英雄联盟S8全球总决赛的线下观赛活动中更是推出了PC端20M的蓝光画质，让用户真正实现了足不出户体验到现场沉浸感。

除了高清画面带来极强的现场沉浸感外，此次在线下的观赛活动中不仅实现了秒开光速看直播，比赛的传输速度还比其他的平台快了超过10s。游戏玩家们在线下活动中见证了IG战队在S半决赛现场的神级表现，快人一步知道比赛结果。与此同时，活动现场推出的各项周边福利拿到手软，现场的活动氛围也是极佳，人气可谓是爆棚。虎牙下一次线下活动将是11月3日的S8总决赛，虎牙直播将与游戏迷们一起为中国电竞助力加油。

虎牙直播始终致力于为提供更好的用户体验，除了深耕于技术为用户提供巅峰的视觉体验外，在多元化内容的打造上共覆盖了2600多个游戏，并先后与超过90个电竞组织达成合作，除一般游戏项目外还引进多项电竞游戏赛事，其中包括其中包括LOL年终总决赛、PGI全球总决赛、APL绝地求生亚洲邀请赛等，并且还是唯一一个拥有LOL五大联赛版权的直播平台。

据了解，在此次S赛期间，虎牙直播间巅峰人气达到3539万，日弹幕人数最高25W，日弹幕总量最高达到141W，直播间订阅数增长80W+，并且通过直播S赛实现了新增用户数超过6W。在电竞产业竞争白热化的2018年下半年，任何对手都不可能不警惕这组数字。

在随着电竞赛事成本不断提升，而完全体育化的商业运作尚未成熟之际，电竞赛事首先必须具备足够强的技术和内容优势，而这两大核心优势正是虎牙参与电竞的根本竞争力。在这两方面占据明显优势的虎牙直播，在电竞行业迅速发展的未来的发展更加值得期待。