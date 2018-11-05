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双11单身狗朋友圈经典语录 2018双11光棍节搞笑说说一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:54:33| 编辑：林克醒来

2018双11马上就要到了。那么2018双11光棍节搞笑说说有哪些?双11单身狗朋友圈发什么动态说说好呢?小编为大家带来了2018双11光棍节搞笑说说一览，一起来看看吧。

2018双11单身狗朋友圈经典语录大全

1. 月老，我凭什么相信你，你自己都还是光棍一个。

2. 如今小学生都去过情人节了，中学生都过光棍节，剩下一群高中生和大学生整天嚷嚷着过儿童节……

3. 男有高矮胖瘦，女有黑白美丑，此事古难全，但愿人长久，光棍不再有!

4. 这么冷的天，光棍已经升级成为了冰棍。

5. 我再问一遍，光棍节有人要约我吗?没有的话，我晚点再问一遍。

6. 马上光棍节了，教你们脱单的方法，追我把。

7. 祝你光棍节快乐，再祝你年年有今日岁岁有今朝。

8. 光棍节到了，小鸟恋爱了，蚂蚁同居了，苍蝇怀孕了，蚊子流产了，蝴蝶离婚了，毛毛虫改嫁了，青蛙也生孩子了，你还在等什么呢?

双11单身狗朋友圈经典语录_2018双11光棍节搞笑说说汇总一览

9. 光棍节脱单绝招：一要衣服穿得帅，二要胆大不缺钙，三要脸厚九道拐，四要淡看失败不存在，五要趁机耍无赖，六要漫游美女地带，七要眨眼狂示爱!

10. 单身好，一人吃饱全家饱;单身妙，没有旁人来缠绕;单身呱呱叫，自由生活多美妙。单身日子过到老，你的生活乐逍遥，乐呀乐逍遥!光棍节快乐!

11. 今光棍节，愿你光棍的日子：滚去你的烦恼，滚来你的开心。滚来滚去，滚来了光棍独有的优势也滚来了我给你带来了祝愿。祝愿你财源滚滚将会来。

12. 11月11日，本俱乐部办一场娱乐活动，内容丰富，免费招收光棍会员，单身的快报名，不是单身的请自想办法变成单身，机会难得，不可错过，光棍节快乐!

13. 你有一个很要好的朋友，它的名字叫光棍：你吃啥，它陪你;你玩啥，它陪你;你孤单，它陪你。光棍节了，赶紧和它绝交，找个真心爱你的人陪你吧!

14. 光棍节最佳食谱：早餐两根油条加两棵大葱、午餐两份排骨加两瓶啤酒;晚餐两碗面条加两根火腿。照此食用，明年你就不需要这份食谱了!

15. 光棍节，请听我为你新解：代表你一生必有个最懂你的知己，一生必有个深爱你的人，一生必成就一番事业，一生必然实现一个宏愿。朋友，祝你幸福永相随!

16. 单人，不等于单薄;单身，不等于不单调。形单，心情不孤单;影单，生活不简单。光棍节，幸福的生活也可以单列，美丽的心情也可以单飞!

17. 一到光棍节前夕单身狗们都跟得了狂犬病一样只有我还是理智的，矜持的吃狗粮。

18. 我不是寂寞，而是在享受孤独!

19. 其实我过不过光棍节无所谓，只要我喜欢的人也过光棍节就好了。

20. 我不喜欢我喜欢的人喜欢我不喜欢的人。

21. 一个个双胞胎在一屋，老师都可以玩连连看了。

22. 那年夏天。跑不完的球场即将来临

23. 单身菇凉们赶紧找个男友把光棍节当情人节过单生菇凉就要活动与众不同

24. 暑假作业。你知道吗，你毁了我的全部你真的可以去死了

25. 其实想读书的人，是因为学校有那么一群陪你疯的人。

26. 那些年，那些事，那些人，那些话只是回忆

27. 我希望有个人陪我从短发齐耳到长发齐腰,从校服到婚纱!

28. 光棍节是为了提醒你丑，双十一是为了提醒你穷。

29. 光棍苦，光棍苦，已是二十五，衣服破了没人补;光棍乐，光棍乐，一个人吃饱，全家不饿。

30. 现在的孩子，分手专挑情人节，告白专挑光棍节。

31. 谁说的11、11就是光棍节，就得单身过，我觉得11、11的真正含义是：1生1世1辈子只爱1个人。

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