Win10激活工具哪个好 好用的Win10激活工具推荐

现在越来越多的朋友都使用win10系统了，那么Win10激活工具哪个好呢?相信很多小伙伴都还不是很清楚吧，小编为大家带来了好用的Win10激活工具推荐，一起来看看吧。

好用的Win10激活工具

1、暴风win10激活工具

暴风激活工具是一款系统激活工具。使用该工具，轻松一键就可以实现永久完美离线激活，只为方便广大Windows用户而诞生的工具。

功能介绍

1、暴风激活工具随着Windows10系统的普及，最近新添加针对Windows10系统的激活和最新版Office软件的激活功能。

2、暴风激活工具一键永久激活win7系统，win8系统，win8.1系统，win10系统和各系列的Office软件的激活问题，轻松一键就可以实现永久完美离线激活，完全超越其他任何激活工具。

3、精准识别电脑上安装的所有Office版本和Windows系统后进行激活，无须手动选择;

4、不需要输入任何路径和其他繁杂操作，激活只需一键;

5、暴风激活工具针对全系列系统和Office版本，不需要手动选择，更智能;

6、体积小，下载方便，激活更方便。

2、小马win10永久激活工具

小马win10永久激活工具是一款非常用的windows操作系统激活工具，小马win10激活工具这个小马激活工具在以往的win7、win8上的表现相信用过的都会记得这款激活工具，非常的好用，一键激活，简单粗暴，现在你也可以激活你的win10了，欢迎大家下载使用。

3、MicroKMS神龙版win10激活工具

MicroKMS神龙版win10激活工具是一款非常好用且功能强大的kms激活工具，不仅仅可以激活windows10操作系统，还拥有激活win8/8.1.win7以及server2008/2012等系统版本的特点，不过KMS激活的缺点也很明显，到一定的期限后还需要重新激活，不过只要大家保留这款MicroKMS神龙版激活工具，就可以一直激活使用win系统了。

软件说明

1.使用本软件需保持网络畅通;

2.点击“激活”按钮后，请稍后片刻;

3.此软件纯属技术交流，请支持微软;

4.本软件绿色无毒，经得起任何杀软查杀。

下载地址：MicroKMS神龙版

4、小马KMS10

小马KMS10，一款能一键解决win7/win8/win8.1/win10系统激活问题，实现永久完美离线激活，完全超越其他任何激活工具。

软件特点

1.精准识别电脑上安装的所有Office版本和Windows系统;

2.不需要输入任何路径;

3.不需要手动选择软件版本;

4.不占用系统任何资源。

下载地址：小马KMS10

5、小马oem8

win10激活工具小马oem8，一款将支持7月29号发布的win10正版，增加了对将在7月29号发布的WIN10 RTM正式版和Office 2016正式版的支持。精准识别电脑上安装的所有Office版本和Windows系统，不需要输入任何路径，不需要手动选择软件版本，不占用系统任何资源。

使用方法

首先要安装好win10操作系统，下载好激活工具。

找到事先下载好的激活工具压缩包，选中打开，需要首先解压出来;

选中以后双击打开，为了方便使用，直接解压到桌面，方便查找继续激活;

解压完成以后退回到桌面，找到解压出来的文件夹，双击打开，找到激活程序，打开，进行下一步;

激活程序打开以后，提示一键激活，继续按照提示下一步操作;

这时只要点一键激活不需要其他任何操作，等待即可!

等待十几秒钟以后，系统会弹出一个激活结果窗口，提示激活完成后点确定。这时就已经完美激活了。