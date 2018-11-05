中国明星虽然不缺资金，但也不是说转型跨界就能成功的，吴克群电影《为你写诗》为何扑街？吴克群奔溃发文说了什么？一起来和91单机小编来看看吧。

近日，吴克群因为自己的电影《为你写诗》票房扑街，发了一段长文，自嘲自己是个傻子，是个只想拍电影的傻子，并且还直接表示自己已经彻底输了，只因为这个他花了五年作的梦最后票房不如人意，现在梦碎了，他也失去了所有，包括金钱、家人，甚至是勇气。

吴克群还反复强调自己的电影不差，是一部好电影和不错的作品，但只是缺少了一个公平的机会，自以为真情实感可以打动观众，最后却输给了流量，变成了一个被市场套路打败的傻子，言语之中都是愤愤不满。

令人惊讶的是，说到票房扑街的原因，吴克群却觉得是因为自己的歌手身份，拒绝了大家对这个电影的信任，让大家误会这个电影是想用IP赚钱，毕竟说起吴克群，大家想的估计都是他那首成名曲《为你写诗》。

他在文中还恳请看过的观众给自己一个清白，希望大家不要只看到歌手吴克群，因为自己把拍的电影这个事情看得很神圣，同时表示自己很抱歉，不能把拍电影赚的钱用来实现更多人的梦了，语气中满满的委屈和低迷。

但似乎这样真诚的发文并没有得到网友的支持，大部分网友都觉得吴克群这个长文太过矫情，看着有点尴尬，观众根本没必要为导演的梦想买单，而且并不是所有人转行做导演都能拍出好电影的，希望他们能够正视自己!

但是也有一部分观众表示因为吴克群的这次发文，觉得很受触动，决定为了自己当年听过的那首歌，去用电脑看看以表示尊重，这样看上去吴克群也算是为电影重新吸引了一波流量。

不过，说起这部让吴克群这么低迷的电影，其实才上映结束没多久，电影名字叫《为你写诗》，和吴克群的成名作一样，评价4.1分，看上去普普通通，但是说到什么时候上映的，大家估计都是一脸懵逼，因为完全没有印象。

《为你写诗》这部电影是是吴克群首度执导并主演的奇幻爱情题材电影，讲述的是抑郁不得志的中年龙套演员陈诗杰在一次心脏病发后意外发现，只要自己心跳加速到160，就可以穿越回到大学时代，然后陈诗杰决定利用这个机会来改写人生的遗憾。

但是上映之后的不尽人意，导致吴克群不能接受结果发文称自己是个傻子，可相比起吴克群对自己电影的蜜汁自信，一些观影观众却似乎有不同的意见，觉得这部电影制片能力和水准都很低，还感叹并不是所有的歌手都像周杰伦一样优秀!

还称这部电影只能说是一部很努力的烂片，因为情节太多和太混乱，看上去就像是一锅土味乱炖，剧情更是完全没有逻辑，所以让人无法引起情感共鸣，唯一值得肯定和鼓励的就是作为新人导演的努力。

就像每个人都觉得自己的孩子是最好的，吴克群也是，因为付出了他所有的心血，但是也就像他自己说的，好电影是不会被观众忽视的，观众用心的评价也是给作为处女作的一些建议，然后下次会更好。