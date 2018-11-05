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蒙面唱将猜猜猜红烧狮子头是李玖哲吗 蒙面唱将红烧狮子头是谁

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:45:18| 编辑：﹍ɑ。群℡

蒙面唱将第三季正在火热播出，其中新加入的歌手红烧狮子头让很多人都猜测是不是当年那个唱想太多的李玖哲，一起来看看文章了解吧。

蒙面唱将红烧狮子头是谁

在最新一期的蒙面唱将猜猜猜里面，已经揭面的“狂蜘蛛狂”萧敬腾和未揭面的红烧狮子头一起合作了王力宏的唯一这首歌。非常的好听，被吴青峰暴露了身份以后自己揭面就算了，还爆了红烧狮子头，萧敬腾在节目里说了个jiu，第一个想到的就是李玖哲。

很多人听了N遍的《想太多》啊。真的无法抗拒的烟嗓啊。红烧狮子头这个名字的由来原来是因为他最近很喜欢吃红烧狮子头，去什么地点都吃红烧狮子头。也是非常的可爱了。

蒙面唱将猜猜猜红烧狮子头是李玖哲吗

是瘦身成功练出腹肌的李玖哲，嗓音都太有辨识度，李玖哲嗓音真的厚实，拿麦的手势，形体表演的一举一动都极具个人特色!上一集雨神萧敬腾被青峰可人儿无情出卖，这期也被传染，是历史上最自然的爆料，透露jiu，李玖哲的心情大概是崩溃的吧。李玖哲去年回归乐坛，发了一张暌违七年的新专辑，入围了台湾金曲奖最佳国语男歌手奖，今年也参加了好多节目和直播专访，金曲捞唱的心如刀割受到了很多人的喜爱，这次参加蒙面唱将相信一定会有大批粉丝被李玖哲的声音圈粉的。

看完这篇文章有何感受？

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