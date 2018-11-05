91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

河洛群侠传怎么洗点 河洛群侠传洗点方法一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:44:36| 编辑：林克醒来

河洛群侠传游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问河洛群侠传怎么洗点？小编为大家带来了河洛群侠传洗点方法一览，一起来看看吧。

洗点方法

用记事本打开存档，搜索TalentData,如图：

易玩网

"NewPoint":0 是你目前可用的感悟点数(目前我的存档是0)。

"ClickedNodes":["0_TalentNode027","0_TalentNode000" ...]} 是你已经点过的感悟点。

所以如果要洗点的话，把 "0_TalentNode027" 后面的内容直到 ]} 的内容删除，然后再把删掉的数量改到newpoint那就可以了。

注意最好不要删掉第一个感悟点，比如我的这个存档是动系感悟，第一个是动如脱兔。如果全删了估计你一个都点不了成为废人。同理我推测 "0_TalentNode027" 就是动如脱兔的感悟点。

目前这个方法适合改主角，队友的由于不知道哪个是哪个所以就不建议冒险了(搜索TalentData第一个就是主角的，记得备份一个存档。。。)。

下面给大家看一下修改前后的对比图。

这个是修改前的。

易玩网

这个是修改后的。

易玩网
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号