河洛群侠传怎么洗点 河洛群侠传洗点方法一览

河洛群侠传游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问河洛群侠传怎么洗点？小编为大家带来了河洛群侠传洗点方法一览，一起来看看吧。

洗点方法



用记事本打开存档，搜索TalentData,如图：

"NewPoint":0 是你目前可用的感悟点数(目前我的存档是0)。

"ClickedNodes":["0_TalentNode027","0_TalentNode000" ...]} 是你已经点过的感悟点。

所以如果要洗点的话，把 "0_TalentNode027" 后面的内容直到 ]} 的内容删除，然后再把删掉的数量改到newpoint那就可以了。

注意最好不要删掉第一个感悟点，比如我的这个存档是动系感悟，第一个是动如脱兔。如果全删了估计你一个都点不了成为废人。同理我推测 "0_TalentNode027" 就是动如脱兔的感悟点。

目前这个方法适合改主角，队友的由于不知道哪个是哪个所以就不建议冒险了(搜索TalentData第一个就是主角的，记得备份一个存档。。。)。

下面给大家看一下修改前后的对比图。

这个是修改前的。

这个是修改后的。