蓝洁瑛最后几年都是靠蓝洁瑛影迷会的援助生存，蓝洁瑛影迷会爆料了生前什么内幕？蓝洁瑛影迷会怎么联系上蓝洁瑛的？一起来和91单机小编来看看吧。

蓝洁瑛

2018年11月3日凌晨，香港演员蓝洁瑛被发现在香港赤柱马坑邨良马楼的家中去世，享年55岁。当天凌晨3:04，一个名为“蓝洁瑛影迷会”的微博账号几乎在第一时间发布该消息：“永失我爱”，以此悼念蓝洁瑛。这些年，蓝洁瑛生活拮据，一直靠政府和外界救济维持生活，其中“蓝洁瑛影迷会”的创立者罗女士这几年也一直通过各种方式资助蓝洁瑛。有媒体记者采访了罗女士，回忆她与蓝洁瑛相识的过程，以及这几年相处的故事。

生活在内地的罗女士在上世纪90年代就是蓝洁瑛的影迷，2013年创办了“蓝洁瑛影迷会”，真正与蓝洁瑛建立起联系是在2014年，“没有通过谁，去之前做了很多功课，在网上查她经常会什么时间出去、在哪里走动，踩着那个点就可以了，(能相识)也是缘分。”

2014年11月5日，罗女士第一次去香港找蓝洁瑛，在一个露天广场见到了她，“第一天很不顺利，她对陌生人很警惕，只是在一起坐了下她就走了，她怕记者。”不过在罗女士印象中，蓝洁瑛当时精神状态很好。

两人正式认识是在第二天(2014年11月6日)，罗女士去看望蓝洁瑛之前买了束花，还买了一条围巾作为礼物，“我就把我所有的证件给她看，证明我是内地来的，不是记者。”罗女士说，那条围巾应该还在蓝洁瑛家没拆过，“当时她说那条围巾和她一身不搭配，所以后来一直摆在电视柜下面第二格。”2015年，罗女士又去蓝洁瑛家里探望，之后留了电话。

蓝洁瑛这些年身体一直不好，没法工作，虽然有社会保障援助，但在罗女士看来，“(只有)几千块港元，香港这个地方哪里够。”因此罗女士每次去香港，都代表内地“蓝洁瑛影迷会”资助蓝洁瑛几千元港元，“有就多给点，没有就少给点，但她都一直想着要还。”

罗女士大概每年会有两到三次去香港看望蓝洁瑛，最后一次是今年6月份，当时她的精神状态很好，“中午还和我出去吃饭，又买了菜回来自己煮饭。”今年中秋节罗女士也托人去过香港看望过蓝洁瑛。在她眼中，蓝洁瑛很细心，“对我的家人都要问候个遍，你儿子好吗?你先生好吗?她为人真是好好的。”

日前新闻称，蓝洁瑛好友杨曼莉透露其有个遗愿，想拍中国版《飞越疯人院》。对此，罗女士说：“听听就好，没这个计划的。我有找过内地网剧导演去请她出演，她都没意向，不想复出，她身体承受不了的。”

11月3日凌晨，发现蓝洁瑛在家中去世的雷女士当时也联系了罗女士，“警方没到现场，她已经告诉我打不通(蓝洁瑛)电话了。”蓝洁瑛去世后，她的后事问题一直让罗女士很担心。尽管古天乐任会长的香港演艺人协会表示会跟进处理这件事，不过处理蓝洁瑛的丧事需要直系亲属出面，目前蓝洁瑛姐姐还没有正式回应此事，因此后事尚无法进行。