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蓝洁瑛影迷会爆料了生前什么内幕？蓝洁瑛影迷会怎么联系上蓝洁瑛的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:44:24| 编辑：墨染西行

蓝洁瑛最后几年都是靠蓝洁瑛影迷会的援助生存蓝洁瑛影迷会爆料了生前什么内幕？蓝洁瑛影迷会怎么联系上蓝洁瑛的？一起来和91单机小编来看看吧。

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蓝洁瑛

2018年11月3日凌晨，香港演员蓝洁瑛被发现在香港赤柱马坑邨良马楼的家中去世，享年55岁。当天凌晨3:04，一个名为“蓝洁瑛影迷会”的微博账号几乎在第一时间发布该消息：“永失我爱”，以此悼念蓝洁瑛。这些年，蓝洁瑛生活拮据，一直靠政府和外界救济维持生活，其中“蓝洁瑛影迷会”的创立者罗女士这几年也一直通过各种方式资助蓝洁瑛。有媒体记者采访了罗女士，回忆她与蓝洁瑛相识的过程，以及这几年相处的故事。

生活在内地的罗女士在上世纪90年代就是蓝洁瑛的影迷，2013年创办了“蓝洁瑛影迷会”，真正与蓝洁瑛建立起联系是在2014年，“没有通过谁，去之前做了很多功课，在网上查她经常会什么时间出去、在哪里走动，踩着那个点就可以了，(能相识)也是缘分。”

2014年11月5日，罗女士第一次去香港找蓝洁瑛，在一个露天广场见到了她，“第一天很不顺利，她对陌生人很警惕，只是在一起坐了下她就走了，她怕记者。”不过在罗女士印象中，蓝洁瑛当时精神状态很好。

两人正式认识是在第二天(2014年11月6日)，罗女士去看望蓝洁瑛之前买了束花，还买了一条围巾作为礼物，“我就把我所有的证件给她看，证明我是内地来的，不是记者。”罗女士说，那条围巾应该还在蓝洁瑛家没拆过，“当时她说那条围巾和她一身不搭配，所以后来一直摆在电视柜下面第二格。”2015年，罗女士又去蓝洁瑛家里探望，之后留了电话。

蓝洁瑛这些年身体一直不好，没法工作，虽然有社会保障援助，但在罗女士看来，“(只有)几千块港元，香港这个地方哪里够。”因此罗女士每次去香港，都代表内地“蓝洁瑛影迷会”资助蓝洁瑛几千元港元，“有就多给点，没有就少给点，但她都一直想着要还。”

罗女士大概每年会有两到三次去香港看望蓝洁瑛，最后一次是今年6月份，当时她的精神状态很好，“中午还和我出去吃饭，又买了菜回来自己煮饭。”今年中秋节罗女士也托人去过香港看望过蓝洁瑛。在她眼中，蓝洁瑛很细心，“对我的家人都要问候个遍，你儿子好吗?你先生好吗?她为人真是好好的。”

日前新闻称，蓝洁瑛好友杨曼莉透露其有个遗愿，想拍中国版《飞越疯人院》。对此，罗女士说：“听听就好，没这个计划的。我有找过内地网剧导演去请她出演，她都没意向，不想复出，她身体承受不了的。”

11月3日凌晨，发现蓝洁瑛在家中去世的雷女士当时也联系了罗女士，“警方没到现场，她已经告诉我打不通(蓝洁瑛)电话了。”蓝洁瑛去世后，她的后事问题一直让罗女士很担心。尽管古天乐任会长的香港演艺人协会表示会跟进处理这件事，不过处理蓝洁瑛的丧事需要直系亲属出面，目前蓝洁瑛姐姐还没有正式回应此事，因此后事尚无法进行。

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