爱奇艺起诉豆瓣是怎么回事 爱奇艺起诉豆瓣原因一览

奇妙的时光是爱奇艺播出的一档节目，播出前就事故不断，爱奇艺起诉豆瓣也是因为这个节目的原因，到底是什么原因呢，一起来看看吧。

爱奇艺起诉豆瓣是怎么回事

爱奇艺起诉豆瓣，因其认为豆瓣用户发帖攻击爱奇艺节目《奇妙的食光》。豆瓣用户发帖，一开始不就是因为《奇妙的食光》节目组打人吗。起诉跟打分似乎无关，主要是针对豆瓣上发布的几个关于打人的言论。

不过爱奇艺不满豆瓣诋毁《奇妙的食光》，而且是在上线之前诋毁，所以以名誉权纠纷起诉了豆瓣的运营主体，希望删掉文章公开赔礼道歉，而且提供了用户的真实身份信息，赔偿经济损失50万。现在法院已经将此案受理，正在审理过程中。

爱奇艺为什么起诉豆瓣

原来爱奇艺起诉的是豆瓣小组里面发帖造谣的两三个人，和豆瓣评分无关，主要是《奇妙的食光》冲突事件判决结果出来后才告的，客观来说节目挺好看的，看了一下豆瓣出分有7.8分，不过目前连续1星差评，一个中午就掉到7.3分。其实单说这个节目，很多看过的都说很好看，单说问题并不是节目好不好看的原因，不是说不接受不喜欢，是有人在豆瓣上遭遇说节目组工作人员打人那件事.而这件事也是真的，不过有网友爆料打人纠纷已经在澳洲法院判过了，判决结果上写明不是节目组先动手。如今只能静等爱奇艺起诉豆瓣的后续了。