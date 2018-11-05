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刘亦菲为什么被叫扬州瘦马 扬州瘦马是什么意思

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:43:14| 编辑：火红橘子

刘亦菲为什么被叫扬州瘦马?扬州瘦马是什么意思?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

刘亦菲自从十六岁就开始出道演戏了，她演的角色多是那种高冷天仙级别的人物，但是生活中的刘亦菲并不是什么天仙，女神，甚至还有人说她很可怜，她被网友们称作是扬州瘦马。

刘亦菲扬州瘦马事件咋回事?

先科普瘦马这个词，“养瘦马”是扬州那边一些盐商玩的一种变态游戏，就是将贫苦人家的一些女孩子以低价钱买回来，然后各种培养最后以高价钱卖出去，这些女孩子通常就是供人玩乐亵渎的，就像是将瘦弱的马养肥后再以高价卖出去，这就是养瘦马的来源。

网络上流传，可信度如何咱们不得而知：刘亦菲从小父母离异，她跟着母亲生活，两人还曾经移民，但是在国外混不下去之后就回来国内了，刘亦菲的妈妈是善于交际的，而刘亦菲也一起跟随妈妈从小就跟一些中年的男子一起吃饭，陪酒。

刘亦菲称呼这些男人是继父，继父对刘亦菲的关怀可谓无微不至，半夜送回家动作暧昧，甚至还拍到亲吻的画面，这刘亦菲可不就是供人玩乐的瘦马吗。当然这都是网络上流传的一些段子，极有可能是故意黑刘亦菲的，真实性无法考究，大家随便一听就是了，毕竟娱乐圈太乱，网友乱说的事很多人也信，其实不少事被澄清的时候都不是那么回事。

刘亦菲短腿有八条是什么梗

刘亦菲有名的事件当属继父陈金飞了，也是他一手捧红了刘亦菲，陈金飞给了刘亦菲的第一个资源就是：金菲公寓。可见这个金菲指的是啥，然后刘亦菲与继父之间的暧昧事情就不断的被爆料。

刘亦菲后来被网友曝光说，他的肌肤有七八个之多，然后就有了“头上有条线，短腿有八条”，这八条短腿是有内涵的，也是指刘亦菲的八个继父。这些都是在天涯论坛上被人爆料的，可信度如何咱们不得而知，但是不可否认的是刘亦菲现在是知名度最高的演员之一，拥有极高的人气。

看完这篇文章有何感受？

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