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荒野大镖客2饰品有什么用 荒野大镖客2饰品作用介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:41:40| 编辑：﹍ɑ。群℡

荒野大镖客2中饰品是个好东西，和小编一起看看荒野大镖客2饰品有什么用吧。

荒野大镖客2饰品作用一览

解锁黑市商人后，玩家可以在黑市商人处制作饰品，这些饰品会为主角带来各种好处。

值得注意的是，饰品一经制作永久起效，无需手动装备，更换也无所谓。

河狸牙饰品-传说河狸牙

永久减缓所有武器的损坏速度 10%

公鹿角饰品-传说公鹿角

玩家剥取的动物材料品质会提升

美洲狮尖牙饰品-传说美洲狮尖牙

玩家体力经验值永久获得10%加成

郊狼尖牙饰品-郊狼尖牙

玩家死亡之眼经验值永久获得10%加成

北美马鹿角饰品-传说北美马鹿角

玩家洗劫的钱财数额永久提升10%

河狸爪饰品-传说河狸爪

鹰眼的可用时间永久增加5秒

狮爪饰品-狮掌

永久提升玩家的体力经验值加成10%

驼鹿角饰品-传说驼鹿角

玩家的生命值经验加成永久提升10%

山狮眼饰品-传说山狮眼

永久降低死亡之眼值条消耗速度10%，持续三秒

叉角羚角饰品-传说叉角羚角

放在马背上的动物不会再变质

公羊角饰品-传说公羊角

采摘红花百里香、奥勒冈叶和野生薄荷等草药的收获量提高为两倍

狼心脏饰品-传说狼心脏

玩家饮用双倍的酒后才会获得醉酒的负面效果

塔坦卡野牛角饰品-传说塔坦卡野牛角

近战受到的伤害永久减少10%

短吻鳄牙齿护符-老式内战手铐;黄金多节手链;传说短吻鳄牙齿

永久降低核心死亡之眼的消耗速度10%

熊抓护肤-白银链条手链;石英石;传说熊爪

核心生命值的消耗速度永久减少10%

野猪獠牙护符-黄金耳环;钴蓝色矽化木;传说野猪獠牙

马匹核心体力值和核心生命值的消耗速度永久减少10%

野牛角护符-鲍鱼壳碎片;白银耳环;传说野牛角

永久降低核心体力值的消耗速度10%

渡鸦爪护符-老旧黄铜指南针

永久减缓所有武器的损坏速度 20%

看完这篇文章有何感受？

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