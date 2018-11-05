A妹四位前男友是谁？A妹把前男友写进歌是怎么回事？

A妹

据台湾媒体报道，爱莉安娜·格兰德(Ariana Grande)8月才推出专辑《Sweetener》，紧接着又要发行新专辑，首支释出的单曲《thank u，next》，将前男友们的名字写进歌词里，马上引起话题，但她并非怀有恶意攻击，而是抱持着感谢的态度，谢谢那些出现在自己生命中的男人们。

《thank u，next》当中提到饶舌歌手Big Sean以及舞者Ricky Alvarez，也提到论及婚嫁，最后却解除婚约的彼特·戴维森(Pete Davidson)，以及过世不久的饶舌歌手迈克·米勒(Mac Miller)。

“One taught me love， One taught me patience， One taught me pain.(一个人教会我爱，一个人教我有耐心，一个人教我伤痛)”，爱莉安娜唱道，撇除对逝去感情的苦涩、抱怨，她真诚地感谢前男友带给她的感情经验，让自己有所成长，尤其是迈克·米勒，“Wish I could say， ‘Thank you’to Malcolm，Cause he was an angel.”(多希望可以跟Malcolm说谢谢，因为他已经成为天使)”。

爱莉安娜这张新专辑颠覆过往操作，要和自己对话，所以不会有任何feat合作，由于前男友彼特·戴维森频频在《SNL》节目上开分手的玩笑，爱莉安娜却透过音乐展现大方态度，和许多写歌炮轰前任的歌手不同，让不少网友大赞她充满正能量。