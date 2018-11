A妹四位前男友是谁？A妹把前男友写进歌是怎么回事？

A妹

据台湾媒体报道,爱莉安娜·格兰德(Ariana Grande)8月才推出专辑《Sweetener》,紧接着又要发行新专辑,首支释出的单曲《thank u,next》,将前男友们的名字写进歌词里,马上引起话题,但她并非怀有恶意攻击,而是抱持着感谢的态度,谢谢那些出现在自己生命中的男人们。

《thank u,next》当中提到饶舌歌手Big Sean以及舞者Ricky Alvarez,也提到论及婚嫁,最后却解除婚约的彼特·戴维森(Pete Davidson),以及过世不久的饶舌歌手迈克·米勒(Mac Miller)。

“One taught me love, One taught me patience, One taught me pain.(一个人教会我爱,一个人教我有耐心,一个人教我伤痛)”,爱莉安娜唱道,撇除对逝去感情的苦涩、抱怨,她真诚地感谢前男友带给她的感情经验,让自己有所成长,尤其是迈克·米勒,“Wish I could say, ‘Thank you’to Malcolm,Cause he was an angel.”(多希望可以跟Malcolm说谢谢,因为他已经成为天使)”。

爱莉安娜这张新专辑颠覆过往操作,要和自己对话,所以不会有任何feat合作,由于前男友彼特·戴维森频频在《SNL》节目上开分手的玩笑,爱莉安娜却透过音乐展现大方态度,和许多写歌炮轰前任的歌手不同,让不少网友大赞她充满正能量。