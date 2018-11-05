荒野大镖客2如何不漏任务 荒野大镖客2任务全清攻略

荒野大镖客2中有些任务过了剧情就做不了了，和小编一起看看荒野大镖客2怎么才能不漏任务吧。

荒野大镖客2任务全清攻略

要想在《荒野大镖客 救赎2》中不遗露任何一个任务，有几条黄金法则可以参考。基本上只要在接任务的时候遵循这几条规则，就不会遗漏任务。

如果想要不漏过任何一个荣誉任务，在遵守下述条例的前提下也要尽量做一个好人。

1、优先做白点任务，也就是支线/陌生人任务，确认地图上没有白点了，再去接黄点(主线)任务。

2、所有主线任务中的抉择都不会让你遗漏任务，所以按心情选。

3、有些支线/陌生人任务的抉择会影响后续发展，所以当他们向你寻求帮助时，尽量选择帮助。

4、属于第三章、第五章的某些任务没有在当前章节做完也没关系，因为这些任务在下一章节中也可以接着做。

5、但同样的，第四章和第六章是有可能遗漏任务的，所以在这两个章节中完成跳转至下一章的任务之前，一定要先把其他任务都做完。

6、第四章的最终任务为“银行业，美国老派艺术”，地图上任务点显示的是D(达奇)。

7、第六章的最终任务为“我最后的孩子”，地图上任务点显示的是D(达奇)。