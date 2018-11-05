刘亦菲扬州瘦马是什么意思 刘亦菲扬州瘦马事件曝光

刘亦菲扬州瘦马是什么意思?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了刘亦菲扬州瘦马事件曝光，一起来看看吧!

扬州瘦马可不是一个好词儿，把扬州瘦马这样的词语用到刘亦菲身上那说的无外乎就是刘亦菲的黑料了，早刘亦菲出道的早年期间，她因为有一个干爹的缘故那可是被黑惨了，要知道干爹在现在这个年代可不是什么好词语，就算刘亦菲的干爹真的是字面上的意思也总是会被人曲解，尤其是在刘亦菲扬州瘦马事件始末曝光后，有更多人开始吐槽一台破车谁愿意开谁开，这究竟是怎么回事我们来了解一下。

扬州瘦马这个词语可不是什么好词，指的是古代扬州地区女宠的别称，瘦马的意思就是当时从事“养瘦马”的牙公和牙婆低价买来贫家幼女，养成后再高价卖出去，这和商人低价买来瘦马，养肥后再高价卖出的经营方式一样，所以人们就称这类女性为“瘦马”，现在都已经21世纪了，没想到还会有人说刘亦菲就是现代版的扬州瘦马，之所以会这么说无外乎是因为刘亦菲的早年经历。据悉刘亦菲在4岁的时候父母离异，母亲刘晓莉带着她移民美国，后来回国发展的刘亦菲得到了陈金飞的“资助”，再加上当时圈内还有张纪中的帮助，导致刘亦菲是扬州瘦马的说法传了出来，意思就是他们发掘了刘亦菲这个苗子，全面培养她以便后来赚更多的钱。

刘亦菲早期因为干爹陈金飞的缘故受到了很多非议，不过从她早年的旧图来看刘亦菲的确是很早开始就踏入演艺圈这个大染缸，各种应酬活动不断，和她同桌的有很多都是年龄比她大上很多的人，这也是为什么外界会有人说她是扬州瘦马，是一台破车谁愿意开谁开的缘故，不过实际情况真的如此吗?刘亦菲真的和大家想象中的那么不堪吗?其实不然，那时候为了洗脱自己身上的黑料小小年纪的刘亦菲还跑到中央电视台的《今日说法》频道去澄清这些事情，只可惜效果并不怎么好，现在这些黑料依旧还被有心人再利用着。

刘亦菲身世成谜自从接演了《天龙八部》中王语嫣一角后，漂亮女孩刘亦菲的蹿红速度就如同超音速飞机一般。《金粉世家》、《五月之恋》以及正在拍摄的《神雕侠侣》，众多大戏令这个未满20岁的小姑娘成为今年影视圈最炙手可热的人物。10岁就父母离异，自小身处异国，回国后即入读最高学府，进娱乐圈便火速上位……在迅速成名的同时，她不同寻常的身世和与年龄不相符合的老练也惹来诸多猜疑。

疑问一：她究竟有多大?

刘亦菲最先被观众接受是在张纪中监制的电视剧《天龙八部》中，她出演的王语嫣迅速被大家接受。不过当时她对外宣传自己只有14岁半，身高170厘米。3年来，刘亦菲出演了众多影视剧，演技渐渐成熟，但就是不见她长身体。试想从14岁半到17岁半，正该是一个女孩子的青春发育时期，为什么她丝毫不见长高呢?她究竟有多大呢?

解疑：刘亦菲是1987年8月出生，现已18岁

据了解，刘亦菲最早出演的电视剧是《金粉世家》，她在其中饰演了任性刁蛮的白秀珠。据了解，当时得知刘是1987年出生，全剧组的人都十分吃惊，后来她的出色表演征服了大家。而昨天记者也就此问题询问了刘亦菲的母亲刘晓莉，首先她肯定了刘亦菲的年龄：“年龄这个东西可以到武汉去查，学校、街道都有记录。至于她生长发育的问题，我当妈妈的最了解，但我也没有必要向大家宣布。我只能告诉你们刘亦菲发育得很好。”

疑问二：她究竟有几个“爸爸”?

出道至今，刘亦菲的身世似乎是个谜团。刚开始宣传时她说自己从小生活在一个和睦的家庭中，但去美国之前父母离异，她到美国有了一个继父。自从她们母女回到国内后，她说自己的监护人是她的继父，还有个义父陈先生是她的经纪人。那么她究竟有几个“爸爸”呢?

解疑：生父、继父、义父，刘亦菲一个也不少

刘妈妈对于自己的感情问题似乎不愿意多说，但她明确表示刘亦菲现在的经纪人是她的义父陈先生。她自己声称目前单身，而对于刘亦菲的监护问题而牵扯出来的“继父”，她说这个很正常。

疑问三：她究竟在美国读到几年级?

刘亦菲曾经说过自己10岁时离开中国，到美国开始读书时，由于听不懂英文，常常找错教室。14岁半，她回到国内，幸运地进入了北京电影学院，她说自己是由于条件太好，被破格录取。但问题在于：短短四五年间，一个中国的小学生是如何在美国读完初高中课程的呢?据了解，美国和中国一样是6年小学、6年中学，只有12年级毕业(相当于中国的高中毕业)后才能升大学。当然，美国也有天才儿童能在十二三岁就考上大学，但那种情况并不多见。刘亦菲如果真有足够的智慧，用第二语言5年修满8年的课，相信她早在回中国拍戏之前就已经在美国成名。

解疑：她是插班读书，中国学生素质比较高

对于这个问题，刘妈妈解释：“中国学生的素质比较高，我们刘亦菲的素质更加高。”她说，刘亦菲10岁去了美国，当时她在中国读小学5年级，到美国插班读7年级。“她在美国成绩好，修满学分当然可以提前毕业。这个和国内的教育不同，你们也不会了解的。回国后报考北京电影学院，也是凭实力的，我们没有走过什么后门。”

疑问四：她凭什么入选《天龙八部》?

虽然先入《金粉世家》剧组，但刘亦菲被大家关注还是在接拍了《天龙八部》以后。不同于张纪中其他几部电视剧狂炒女主角人选，《天龙八部》自开拍就决定由刘亦菲出演王语嫣。最近网上有消息称刘亦菲是买的角色，虽然后来被刘妈妈否定了，但这其中是否真的存在一些不正当交易?

解疑：选中刘亦菲是因为一个室外广告

媒体特地致电《天龙八部》当时负责选演员的制片主任王鹏举。据他回忆，能够找到刘亦菲完全是偶然。“我们当时对于王语嫣这个角色选择异常艰难。我派了很多助理到各处寻找，一个助理在北京大街上瞎逛，实在很累，就到三里屯酒吧一条街坐坐。这时他发现了那里一个‘金菲公寓’的户外广告，上面正是刘亦菲。我看了这个广告的照片后，立刻要他们找到这个女孩。打听到她还在《金粉世家》中拍摄，我们几个负责人亲自看了一下，当时就拍板决定起用刘亦菲。”