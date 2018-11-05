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电视剧《将夜》桑桑结局怎么样 《将夜》桑桑最后和宁缺在一起了吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-05 16:39:16| 编辑：NO

电视剧《将夜》正在热播中，很多爱我那个有对剧中桑桑这个角色把很感兴趣，那么电视剧《将夜》桑桑结局怎么样？《将夜》桑桑最后和宁缺在一起了吗？一起来看看！

剧中出场的时候并不漂亮，黑黑的还有一点小丑，但是桑桑最后变漂亮了。

将夜桑桑有没有变漂亮 将夜桑桑结局是什么

虽然桑桑还是个普通的女孩子，但是脸变白了，也变没了，其实，桑桑之所以黑是化妆的原因，这也是剧情需要。根据电视剧剧情发展的套路，桑桑肯定会来一个颜值逆转的。其实，桑桑之所以是这种出场方式，都是为了掩盖她的真实身份，原来桑桑就是永夜降世的载体，所以遭到了很多人的追杀，而宁缺为了桑桑也在奋起反抗。

最终两个人和幕后的反派昊天斗智斗勇，最后宁缺胜利了，而且还收获了和桑桑的爱情故事，两个人的结局其实就见证了，陪伴是最长久的告白。两人成了救世英雄，也是成了一对逍遥的夫妻，天下也太平了，结局皆大欢喜!

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将夜桑桑结局是什么桑桑结局最后跟宁缺在一起了。

桑桑患了奇怪的病，这是有原因的，她是永夜的降世的载体。宁缺带她去求医，但这种病没有办法治好，那个时候他们还不懂这种病背后蕴含着怎么样的阴谋。后来桑桑成为天下人追杀的目标，这当然是昊天在背后操纵的杰作，而这个恶毒的昊天在外面却装出一派好人的模样，天下人无人不敬，无人不尊，活脱脱的伪君子。

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识破他的阴谋的只有宁缺，所以保护苍生的责任，压倒了他一个人身上。桑桑被昊天抢走，永夜即将来临。在那之前的时光，宁缺必须抓住。他涉险对抗昊天，凭借自己的聪明与能力，将其打败。桑桑得以救回，天下恢复太平。

看完这篇文章有何感受？

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