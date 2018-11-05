演员无故乱用替身总会引起观众的反感，张鲁一同时出演三部作品是怎么回事？张鲁一演技好为所欲为是什么意思?一起来和91单机小编来看看吧。

李易峰在金鹰节获奖后，有人扒皮出其主演《麻雀》时滥用替身被官媒批评的文章，仿佛只有流量明星才会用替身一样。

但是娱乐圈乱象仅仅是流量的错吗?所谓的【实力派演员】就一定德艺双馨吗?好像并不是!

最近又有一位实力派男演员人设崩了——张鲁一被爆出轧戏丑闻，同时拍三部剧!

网曝张鲁一同时拍摄三部戏，分别是他和王子文主演的《第二次也很美》、和孙红雷万茜主演的《新世界》、还有戏骨云集的《大秦帝国4》，而且都是主演!

一开始的时候，张鲁一粉丝有点不敢相信，毕竟张鲁一一直口碑都非常不错，之前和小陶虹主演的电视剧《红色》好评如潮，豆瓣评分高达9.2分!

和王凯合作苏有朋导演的中国版《嫌疑人X的献身》，虽然中国版的口碑不算好，但是票房也创下了悬疑片的记录。相比于王凯演技被质疑，张鲁一的石神表现的也依然可圈可点。

之后在陈凯歌导演《妖猫传》里面也有不俗的表演!可以说是集大导宠爱于一身的优质男神了。

北大硕士毕业的张鲁一一直以来都是内外双修的实力派男演员代表人物之一，也都在兢兢业业的演戏，而且演技和态度都是备受好评。

之前作为韩雪《声临其境》的决赛助演，一个《寻梦环游记》的全英文配音片段大展实力，圈粉无数，今年和佟丽娅合作的《爱国者》也收视不俗。

不过这次之所以引起争议，主要原因在于“榜样”落入凡尘却有不少观众选择“双标”：有这个实力轧戏也没关系，还是要等戏出来之后再评价。

当初杨幂刚红的时候疯狂接戏，正是因为轧戏丢掉了陈凯歌的《搜索》，随后接棒的王珞丹凭借这个角色获得了金鸡女配提名。

杨幂还被制片人陈红在节目上委婉的批评了：杨幂见过导演，导演也觉得杨幂合适，可最后放弃的原因只有一个，陈凯歌无法接受同时轧四部戏的女演员，并表示以后不会和杨幂合作。

这件事即使是对于当初如日中天的顶级流量女星杨幂来说都是很大的打击。即使到了今天，年过三十想转型的杨幂都接不到任何好一点的主流资源。

另一个受到轧戏影响的女明星是赵丽颖，当初《花千骨》爆红之后，赵丽颖也是同时接了三部戏，被扒皮之后也受到了很大的非议，在采访中直接承认了自己轧戏的事情，直言自己差点崩溃，剧组也差点疯掉了，以后再也不会有这种尝试。

每个人的精力有限，同时轧戏多部，演员们往往很难在短时间内无缝切换多个角色。这样密集的拍戏安排对作品的完成度影响较大，演员在短时间内不能好好的揣摩角色，马马虎虎就完成拍摄，这是如今烂片盛行的一大原因。

这些流量们因为人气特别高，收到的瞩目也很大，本身就容易受到外界的质疑，轧戏对她们口碑的影响也非常大，至今都是坊间认为的“黑点”。张鲁一这种实力派就依赖于优质的演技和从业态度，轧戏的传闻一旦做实，对他的影响也不会小。

这次张鲁一轧戏就是被《大秦帝国》的粉丝爆出来的，这部电视剧的豆瓣评分是9.2分，一直被作为超高水准的电视剧行列，全程现场收音，之前演这部电视剧的演员无一例外都是行业内有口皆碑的演员。

第三部的主角宁静、张博为了这部戏一年没接任何戏，张博一段戏拍了20遍拍到快死过去，在杀青7年之后仍然能完整的背出角色台词。真正的实力派宁静就算没她的戏份也会在剧组待着感受人物的心理变化。

那么多前辈呕心沥血创造的前三部，秦粉当然不希望断送在他手上，更何况大秦经历几百年的励精图治终于走到一统天下的秦始皇这里，实在不容易。

不过粉丝的解释还要等戏出来之后看效果，毕竟张鲁一之前是非常认真对待演戏的敬业演员，不会拿秦始皇的角色儿戏，这次应该是有把握才这么做。

但也有网友认为，轧戏就是轧戏，不是无关紧要的小角色全都是主角。等戏出来要是毁了那就晚了，再骂有什么用呢?有人更是直接转黑了!看来再多的滤镜也挡不住群众的diss了。

其实败坏口碑有的时候真的就是一瞬之间，也许你一辈子都是三好学生只是作了一会弊身上就烙下了作弊的标签。

轧戏本身就是不对的，说再多也是不对啊，当然还是希望成品出来不会毁掉，毕竟承载着无数剧迷的期待!