足球经理2019有哪些战术好用 足球经理2019战术玩法一览

足球经理2019(FM2019)添加了自己调节战术的系统，和小编一起看看足球经理2019有哪些战术好用吧。

足球经理2019战术玩法一览

1、双翼齐飞：尽快把球飞边，边后卫经常前插套边，重点是传中到禁区;

持球：多直传，多传空当，多走两翼，寻找边路插上机会，加快节奏，场地宽度大;

转换阶段：交给两翼，立即反击;

无球时：遭遇线靠后，加强逼抢。

2、长传冲吊：尽可能把球往前传递，目的是最短时间攻入对手的禁区;

持球时：直传，尽早传中，制造定位球机会，坚守纪律，节奏稍快，收缩，经常浪费时间;

转换阶段：大脚开球，出球找进攻核心，立即反击，重组阵型;

无球时：防线收缩，后防线后撤，废了他们，贴身盯防。

3、摆大巴：如图;

持球时：多传空当，尽早传中，制造定位球机会，坚守纪律，节奏慢，经常浪费时间;

转换阶段：大脚开球，节奏缓一缓，立即反击，重组阵型;

无球时：防线收缩，防线后撤，遭遇线靠后，减少紧逼，废了他们，贴身盯防。

4、控制球权：战术的重点是维持球权和丢球后高位反抢，通过防守区域耐心短传出球制造机会。

持球时：短传，防守区短传出球，尝试把球做入禁区，节奏慢;

转换阶段：短传，出给中后卫，立刻反抢;

无球时：后防线压上，遭遇线靠前，加强逼抢，逼抢门将。

5、Tiki-Taka：极度重视紧逼和跑动，耐心等到对手露出破绽的时刻，是控球战术的极致，侧重点是短传;

持球时：短传，防守区短传，低平球传中，减少带球，尝试把球做入禁区，注重个人发挥，节奏极慢，相对收缩;

转换阶段：出给中后卫，快速出球，保持队型，立刻反抢;

无球时：防线大幅前压，遭遇线前压，逼抢门将，造越位。

6、高位压迫：与控球战术相比，要求全员都要加强逼抢，要求高强度的跑动，讲究快节奏的反击，比如克洛普的利物浦;

持球时：多传空当，防守区短传出球，快节奏，相当收缩;

转换阶段：短传，出给中后卫，立即反击，立刻反抢;

无球时：防线大幅前压，遭遇线前压，造越位，逼抢门将，废了他们，贴身盯防。

7、垂直Tiki-Taka：控球和跑动为核心的快速传导战术，比标准Tiki-Taka更加收缩和更加直接;

持球时：短传，防守区短传，尝试把球做入禁区，注重个人发挥，多走中路，左侧和右侧肋部插上，放慢节奏，更加收缩;

转换阶段：出给中后卫，快速出球，保持队型，立刻反抢;

无球时：后防线压上，遭遇线靠前，逼抢门将。