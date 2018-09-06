DNF2018神秘封印礼盒9月7日奖励是什么？神秘封印礼盒9月7日奖励介绍

最近不少玩家都在问DNF2018神秘封印礼盒到底值不值得买？DNF2018神秘封印礼盒9月7日奖励是什么?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

9月7日奖励： DNF神秘封印礼盒活动来啦，该礼盒奖励丰富，小伙伴们千万不要错过哦!

dnf9.7神秘封印礼盒奖励一览：

第二天奖励：史诗药剂

每日进入游戏，可进入购买页面。

此处能够看到今日出售的礼盒图标和价格每日可购买今日出售礼盒的时间为当日06:00~次日05:59。

每个账号每日只能购买一次【神秘封印礼盒】。

购买后，将获得1个【神秘封印礼盒】，当日无法开启，需第二天早上06:00才能开启获得道具。

注意事项： 一共有11种【神秘封印礼盒】，每天1种，每日道具均不同。礼盒均为账号绑定，并将于2018年9月27日06点后统一删除，请及时使用。

礼盒开启后获得的部分道具为无法交易且无删除日期，其他道具将于2018年9月27日06点后统一删除，请及时使用。

其他奖励：

也有玩家开出了光环奖励，据说开启的东西全看自己的运气，毕竟官方说是惊喜礼盒，想必+12增幅稀有白金徽章都会开出来吧