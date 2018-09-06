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麻油叶为什么解散 麻油叶解散事件详情

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:35:05| 编辑：林克醒来

最近一个很出名的组合麻油叶解散了，那么麻油叶解散了是怎么回事?解散原因是什么？小编为大家带来了麻油叶解散事件详情，一起来看看吧。

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麻油叶为什么解散

麻油叶真的是解散了吗?也不见得，只是很少看到这个组织的身影了而已，更多的音乐人反而是出来自己唱歌了，不再完全的被捆绑在组织当中，所以大家会有这种想法的啦，还有就是里面的歌手，也不完全都是喜欢这样子的组织，比如说花粥就退出了，当时还引起了众多人的各种猜测和想法呢。

但是花粥后来自己也有出来说明了，表示是因为觉得没有必要，再者就是麻油叶这个组织对于自己的帮助不是很大，既然没有什么帮助，那当然就是离开啦，其他的很多的歌手也是因此吧，所以就慢慢的退出开始了自己的音乐生涯了。所以说麻油叶还没有解散，只是慢慢的淡了而已啦。

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麻油叶介绍

麻油叶是一个由19个人年轻民谣歌手组成的民间组织，成员平均年龄都在25岁左右，平时组织的成员们都有自己的工作，成员里除了初初会涉及一些电子乐外，其他成员都是民谣为主。名字来源于创始人马頔(di，第二声)的名字，马頔——马由页——麻油叶。

麻油叶以年轻组织成员的民谣音乐人为主，平均年龄都在25岁左右，平时组织的成员们都有自己的工作，大家不全在北京，成员里除了初初会涉及一些电子乐外，其他成员都是民谣为主。马頔、13、不二、衣湿、 尧十三、贰佰、 宋冬野、花粥、long7、胡湉、初初、虞鹏、刘东明、刘明汉、郭丙仑、徐强、南鳏、丢火车乐队、陈粒。

已经退出成员花粥介绍

花粥，1993年7月21日出生在新疆乌鲁木齐，中国内地民谣女歌手、独立音乐人。2012年的3月，在长沙读大学一年级的花粥开设了自己的豆瓣音乐人小站，发布了几首DEMO，借助听众的传播，这些歌不久后都爬上了豆瓣音乐人的排行榜，她也因此获得了很多人的关注;在那以后，花粥持续创作，并发布了更多作品。

没有人教她怎么去唱歌、写词、弹吉他，与很多民谣音乐人相比，花粥的歌会被评为“最不像歌的歌”，甚至有人认为她的歌仅仅是因为运气才被众人熟知的，但是，虽然没有娴熟的技巧和华丽的歌词，花粥的歌打动听众的是她对周围世界真实的感受，她音乐中最好的一点恰恰是它的业余性。

至于花粥为什么退出麻油叶这个问题有说麻油叶太混乱的，有说花粥任性的，而花粥本人是这样答复的，合作对她没什么帮助。花粥作品的歌词略重口，却又朗朗上口;她的嗓音及曲子是清新的;她的唱法慵懒、不羁、无病呻吟;在原创独立音乐人中，带有“重口味小清新”的标签。

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