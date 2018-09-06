女主播忘关摄像头被骂是怎么回事 接下来的画面令人作呕

最近的主播行业很流行，捧红了很多女主播，女主播忘关摄像头也是常事，然而最近一位“女”主播忘关摄像头被骂，怎么回事呢？一起来看看吧。

一看到说哪个平台的女主播下播之后又忘记关摄像头啦，肯定又会有不少人问车牌号，虽然不知道是不是属于恶意炒作，主播下播之后忘记关摄像头的事情屡屡发生，当然都是女主播为主，男主播如果不是大主播都不露脸的，就算露脸也没多少人看，还玩忘记关摄像头的戏，他肯做也没有人肯看啊，谁会喜欢看一个大男人换衣服啊。5Jq新趣头条



记得之前女主播忘记关摄像头惹出是非最大的还是郭mini，前“斗鱼三骚”之一，当时忘记关摄像头的她在以为已经下播以后，做出了惊人的举动：从胸部拿出了两个厚厚的胸垫，还换起了衣服，三点全露，全部都被当时在直播间的水友看到，重要的是嘴里还说着侮辱观众的话，骂她自己的金主爸爸，于是一部郭mini忘关摄像头换衣服的视频在网上开始疯传。5Jq新趣头条

事情过去这么久了，留在大家印象中的却只有郭mini的一马平川和换衣视频了，郭mini也离开了斗鱼去了YY，在YY也过的还不错，胸也不再垫，该多大就多大，近日则是又有一位主播曝出了忘记关摄像头的戏码，啥，这是效仿前辈要搞事情?5Jq新趣头条

结果看到了主播下播后的一个行为让不少的在场观众开始破口大骂，本来女主播忘记关摄像头这种事情在吃瓜群众眼里还是有看头的，结果全引起了观众嘘声，原因是什么呢?

原来这位对外宣称是女主播的主播平时里在屏幕上是光鲜亮丽，美丽大方，然后在一次直播中因为临时有事，匆匆下线，也许是因为太急了，忘记了关摄像头，然后就开始换起了衣服，肯定有不少人等着看呢，但是也有人开始提示主播忘记关摄像头，但是下一幕让所有观众都惊呆了，女主播把假发取了下来，居然是个男的!

再想到既然这位主播都女装直播这么久了，为什么不直接告诉水友们自己就是个男人呢，参考一下轩墨宝宝和CC酱，不都是成了大扳手嘛，而且人气还都不低，少一点套路，多一点真诚，真诚一点才能走的更长久一些。