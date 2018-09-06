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薛之谦晒娃为什么被批？网友批评薛之谦原因是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:28:10| 编辑：墨染西行

薛之谦的孩子终于出生了，在微博上发出了恩爱照，然而却遭到疯狂吐槽，薛之谦晒娃为什么被批？网友批评薛之谦原因是什么？91小编给大家介绍一下。

6日，薛之谦在微博晒照宣布孩子出生，一家三口幸福地伸出一根手指，互相碰在一起。本来是件非常高兴的事情，然而却被医学博士给批了，此事引发网友关注。那薛之谦晒娃为什么被皮?薛之谦晒娃被批的原因是什么?下面跟随小编来详细地了解一下吧!

薛之谦晒娃被批 原因令网友吐槽

薛之谦晒娃为什么被批 薛之谦晒娃被批的原因是什么

据悉，有医学博士提醒：新生宝宝的手呈拇指在手心的握拳状，手暂时不能自主张开，不建议家长硬掰。

9月6日，薛之谦妻子高磊鑫在微博晒出一家三口顶手指的照片，配文：“无论你贫穷富贵，顺境逆境，此生我们三人相依为命，不离不弃!小雪糕来报道啦!感恩。”薛之谦也在自己微博晒照，宣布孩子出生。他配文称：“无论我贫穷富贵……顺境逆境……此生……我们三人相依为命……不离不弃……感谢所有支持和相信我们的人……感恩……”在晒出的照片中，只见孩子指尖呈现不正常的通红，在照片中十分突出。

薛之谦晒娃被批 原因令网友吐槽

中午时分，丁香园转发并指明批评：一般新生宝宝的手呈拇指在手心的握拳状，手暂时是不能自主地张开，不建议家长硬掰。

丁香园是一个医学知识分享的网站，无论是不是蹭热度，但是它提出来的科普的新生儿知识应该是无误的。

看完这篇文章有何感受？

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