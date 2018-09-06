现在什么事都讲究一个佛系，成都佛系交通事故处理是什么？成都微信丢骰子定赔偿金是真的吗？91小编给大家介绍一下。

今日成都再现佛系交通事故处理：微信丢骰子决定赔偿金额。网友表示这种解决方式很正能量，可以免去不必要的麻烦。

9月5日，在成都红星路上，张先生与杨先生发生擦挂，在两人决定去快处中心的路上，双方跟丢。随后张先生通过电话加了杨先生为微信好友，而张先生当时又赶着去试婚服，杨先生也着急去上班，于是便有了之后的佛系交通事故处理，他们也是借鉴之前成都“划拳哥”的佛系交通事故处理方式。

二人加上微信后张先生建议学习之前成都“划拳哥”来处理赔偿金的事，杨先生也被张先生这一建议逗乐，并决定用此方法处理。但无法划拳就改用微信离丢骰子的方法，“你赢了给我500元,输了就给700元嘛。“张先生说。杨先生说事故责任双方都认可，只是赔偿金的问题，所以也就同意了张先生的建议。

这一事件发生后不少网友表示，成都人非常有意思，充满了豁达和幽默，并且表示这种解决方法很好，很正能量，可以免去不必要的麻烦。还要网友表示想要把这种方法推广，可以减少不少争吵!