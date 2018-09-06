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空洞骑士假骑士怎么打 空洞骑士假骑士打法技巧攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:20:06| 编辑：林克醒来

空洞骑士大家都玩了吗？其中的第一个BOSS假骑士大家大家都过了吗？小编为大家带来了空洞骑士假骑士打法技巧攻略，一起来看看吧。

空洞骑士假骑士怎么打 空洞骑士假骑士打法攻略分享

空洞骑士假骑士怎么打?

空洞骑士假骑士打法攻略分享：

一、前期装备

这时的玩家基本上是有什么就用什么，所以讨论法术、徽章的搭配使用意义不大

二、打法介绍

boss分为两个阶段

一阶段：招式有跳劈、疯狂乱锤，震地波、跳跃

跳劈：在空中的停滞时间比较长，攻击后会召唤两个陨石，注意躲避就行

震地波：锤地放出白波，白波的高度比较低，跳起来即可，需要注意的是不要跳到boss身上

疯狂乱锤：前摇时间比较长，离boss远点就好了，锤的同时会有数个陨石从场地上方落下，密度也不算大，注意躲避就行

跳跃：单纯的跳起来，落下后如果碰到玩家会造成伤害，会有一个0.8秒左右的滞空，注意躲避就行。

二阶段：在一阶段击中boss数次后，盔甲里面的本体会出现，此时boss完全没有抵抗能力，抓紧时间输出就行。

在boss进入二阶段一段时间后会重新回到一阶段(只跟时间有关，不跟boss受到的攻击次数有关)，正常情况下重复三次二阶段就可以顺利过关

三、注意事项

不要贪刀，看好boss的动作，能躲则躲，不能躲则死

看完这篇文章有何感受？

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