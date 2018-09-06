如懿传是继延禧攻略之后最火的一部古装宫廷剧，如懿传如懿被诬陷是第几集?如懿传如懿怎么被诬陷的？91小编给大家介绍一下。

《如懿传》是由新丽传媒出品的古装宫斗剧，由汪俊执导，流潋紫担任编剧，周迅、霍建华领衔主演。刚开始是被说不好看，最后真香警告，是不是反转呢?最近又上了热搜，那么如懿传如懿被诬陷是第几集?如懿传如懿被诬陷是怎么回事?一起来看看吧!

如懿传如懿被诬陷是第几集?

十八集如懿被诬陷的群戏和后面跟海兰的对手戏，真的太好哭了!

在如懿被阿箬出卖被皇上打入冷宫，也是从此刻开始如懿开始了黑化!大家从第一集就知道皇上和如懿从小青梅竹马，但是因为如懿的姑姑在宫中犯了错误被皇上惩罚，也因此连累如懿不能成为嫡福晋，只能是个侧福晋!即便是侧福晋，但是如懿还是受尽了其他人的欺负，后来到了宫中，皇上的妃嫔越来越多了，但是如懿始终记得和皇上的约定，不参与宫中争斗!最后富察皇后去世后，皇上力排众议最后还是让如懿当了皇后!

如懿传如懿被诬陷是怎么回事?

但是自从当上皇后以后，被身边贴身奴婢陷害，被其他妃子捅刀，加上太后对如懿不喜欢，纵使如此，如懿依然和当初对皇上一样，但是最后被陷害迫害阿哥，这让皇上越来越不信如懿，也渐渐对她产生了嫌隙!之后皇上把一直倾慕如懿的凌云彻阉了当太监，还故意带到如懿面前凌辱，不仅如此，皇上还找理由打了如懿!从此，如懿对皇上的感情也开始了变化!

因为怡贵人小产，加上阿箬听信贵妃的引诱，踩着如懿爬上龙床，皇上为了保护如懿把她打入冷宫，但是在冷宫中，如懿遭受了蛇窝、火焚，甚至还有砒霜的毒害，虽然最后如懿被放出来，皇上也知道如懿是被陷害的，但是这时的如懿已经对皇上死心了 !

如懿为了保护自己，不得不黑化来保护自己，而心爱的男人对自己确实屡次怀疑，所以一直到最后，如懿和皇上的心结也没有解开，而且最后如懿薨逝以后也没有得到皇后的葬礼，而是和贵妃合葬!

不过这部电视剧有87集哦，现在还是前奏，大家敬请期待吧!