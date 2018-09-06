据悉中石油中爆发了因矿业权纠纷的冲突，其中5人被拘留了，中石油百人冲突是怎么回事？中石油冲突原因是什么？91小编给大家介绍一下。

9月1日，绥德县枣林坪镇中山村，长庆油田公司与延昌石油公司因矿业权纠纷发生冲突。绥德县公安局公安派出所接到报警后，第一时间赶赴现场处置，随即展开案件调查。

8月31日至9月1日，陕西省榆林市绥德县枣林坪镇中山村长庆油田保护队与陕西延昌石油(集团)有限公司员工发生冲突。双方形成100多人对峙。这是今年第三次在枣林坪镇中山村发生冲突。

中山村位于长庆油田子洲气田核心区。紫州气田是长庆油田的主要气田。天然气产量连续6年达到13亿立方米，累计天然气产量超过120亿立方米。

当地政府早前已批准延长油在该村开采天然气井，延长石油人员持设备进入井场，长庆油田护卫发现并组织多次沟通受阻，双方多次对峙。

9月1日，长庆油田工作人员拍摄的视频显示，上午双方发生冲突，并向现场投掷了一个烧瓶。目前已有4人受伤，1人严重烧伤，全部送往当地医院治疗。

据长庆油田官员说，自7月以来，双方在4个当地油井发生了16次冲突。目前，最新信息已以书面形式提交至榆林市能源局、榆林市公安局、绥德县公安局、绥德县油气办公室。

外延石油宣传局局长表示，此次冲突是由长庆油田引发的。但没有对具体情况作出答复。

数据显示，延昌石油隶属陕西省政府，原油产能1275万吨/年，天然气产能29亿平方米/年。目前，注册资源面积1089万平方公里，陕西省面积1007万平方公里。鄂尔多斯、二连、海拉尔、松辽、河套等盆地;长庆油田分公司隶属于中国最大的油气田中国石油天然气股份有限公司，总部设在中国。西安，鄂尔多斯盆地的工作区域，横跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古和山西。

由于两家公司主要集中在鄂尔多斯盆地，多年来矿业权冲突持续，近年来天然气井冲突数量开始上升。据统计，自2017年以来，榆林市长庆油田发生了23起侵权钻探活动。

目前，绥德县警方已将长庆油田的5人带走问话，陕西省公安局也介入此事。