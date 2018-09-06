我叫MT4火焰节怎么玩 我叫MT4火焰节玩法内容介绍

我叫MT4手游即将开启火焰节，很多小伙伴还不知道这个活动该怎么玩？下面小编就为大家介绍一下这次活动的玩法内容，一起来看看吧！

在我叫MT4手游中马上就要开启火焰节了，这是一个即将上线的活动，这个活动要怎么样玩呢，有什么奖励呢。下面小编就给大家讲讲火焰节玩法攻略的具体内容，大家一起来看看吧。

火焰节玩法攻略分享

火焰节是艾米诺尔大陆上一年一度的盛会，伟大的火神会在特定的时间段降临人间，为大陆上的人们送上丰富的赠礼。不过为了防止人们不劳而获，火神也设下了许多考验，只有完成试炼的勇者才能获得礼物，你准备好迎接挑战了吗?

本年度的火焰节设置在9月6日至9月13日，活动包括火焰礼赞、捣乱的冰蛋、火源传承、火焰盗贼、火神赠礼、火焰庆典六大趣味模块，它们将按时间分段陆续开放。小伙伴们可以在活动过程中尝试探索、挑战、配合等多种形式的不同玩法，达成指定目标还能赢取丰厚的奖励，千万不要错过哟!

在第一阶段的“火焰礼赞”活动中，火神派下的使者带来了大量珍贵的物资礼品，唯有击败他们才可以获得奖励。在活动期间，完成火焰节日常活动收集火焰之心、火焰之种、火焰之魂等专属道具可以兑换灵魂火焰。使用灵魂火焰可以召唤特殊怪物，将其击败就可以拿到火神送来的第一波丰厚赠礼啦!

今年的火焰节热闹非凡，心生嫉妒的寒冰之神暗中作祟，派出大量冰蛋跑来捣乱，企图终止火焰节的盛况。在火焰节第二阶段的“捣乱的冰蛋”活动中，冒险家们需要在圣帝龙城中寻找捣乱的冰蛋，成功教训并击退它们，将获得意想不到的超值奖励!

在艾米诺尔大陆的传说中，火是由火神降下人间，再通过人们的手逐渐传递并燃遍大陆的。火焰节活动的第三阶段“火源传承”便是要求各位冒险家拿起火炬，感受本源之火传递的奥妙。活动期间，在圣帝龙城火焰节大使者处报名即可进入活动场景，场景中的玩家将获得特殊技能，将火炬按顺序传递到指定聚点即可获取积分。游戏内每天都会按照最终积分排名发放奖励，所以每天都要记得来哟!

有光明就总有黑暗，当圣帝龙城正在举行盛大的火焰节庆典时，一批火焰盗贼也潜伏进了圣帝龙城，他们的目标是抢夺火焰，让这个世界失去火焰的光芒与温暖。正义的冒险家们岂能容忍这样无耻的行径，赶紧拿起武器去协助火焰节大使守护火焰之门吧!在“火焰盗贼”活动期间，玩家们可以在圣帝龙城中找到想要偷盗庆典火焰的巨魔，将其押送到火焰节大使处即可获得不菲的报酬哦!

第四阶段“火焰盗贼”之后，火焰节也将进入尾声。为了犒赏勇敢机智的冒险家们，火神会从天上投下她真正的祝福——那些精致的火焰宝箱。活动期间，找到圣帝龙城中的火焰节宝箱，开启即可获得海量游戏道具奖励。

在各位冒险家的帮助下，想要熄灭火焰的恶徒得到了应有的惩罚，而火焰节也顺利举行，在这个喜庆的日子，为了庆祝本源之火能够继续在人间流传，火神特意从火神界降下了庆典游行的队伍。在活动当天18点整，玩家们可以前往圣帝龙城参与盛大的火焰庆典，快一起来为胜利庆祝吧!

付出就会有收获，对待勇敢的冒险家，圣帝龙城从不吝啬!《我叫MT4》火焰节即将开启，赶紧呼朋唤友进入游戏感受新版本的新内容、新玩法与新活动吧!期待你的到来!