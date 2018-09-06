知名博主咪蒙宣布离婚，然而却没有进一步透露更多消息，仅仅表示自己是受害者，咪蒙离婚原因是什么？咪蒙的老公出轨了吗？91小编给大家介绍一下。

知名博主咪蒙被她刷屏了，网上关于她离婚的消息闹得沸沸扬扬的，咪蒙真的和她的犬系老公离婚了吗?咪蒙离婚是怎么回事，咪蒙老公出轨第三者是真的吗，这一连串的问题让大家疑惑不解。不过咪蒙最后发文承认离婚，与老公罗煜明离婚的真实内幕。

咪蒙离婚是怎么回事‍

近日知名博主@ 咪蒙在微博上发文“他不爱你”疑似婚变引发网友关注，3日晚，她发文承认离婚，强调两人之间没有第三者，没有出轨，今后会以家人身份互相扶持，一起陪伴孩子长大，称网上传闻都是不负责任的猜测，将不再进行回应，并祝愿大家依然相信爱情。

在网上有一大批情感写手，其中粉丝最多，话题度最高的应该是咪蒙，咪蒙之所以写出那么打动人心的文章主要是她拥有幸福的生活，咪蒙老公叫罗煜明，网络称号罗先生，南方都市报记者，四川人，二人有一个孩子，一直十分恩爱，咪蒙经常夸赞自己老公优秀，可是近日，咪蒙却离婚了。

9月2日，作家咪蒙在社交平台发文：““他爱我吗?”这个问题只有一个标准答案：他不爱你，节哀顺变。”她的事情被网友发现后，众说纷纭，有的人超级膜拜咪蒙，而有的人认为咪蒙活在自己的世界里不能自拔，这不现在离婚了，还记得以前她晒和老公的甜蜜的事情。只不过从言语中可以看出是感情出了问题。

对于咪蒙，喜欢她的人很多，而不喜欢她的人也是很多，因为她的文章有时候很偏激，能够不顾其他任何人的看法，有着绝对的对和错，她把什么想法都想的很对，而这次她离婚，看下面的留言，便看到了咪蒙到底影响了多少人。有很多人在网上直接diss咪蒙，认为咪蒙的思想极端，讲话粗糙。也有的人暗搓搓的表示咪蒙的结果应该引起其他女孩注意。

很多人最好奇的是咪蒙离婚原因是什么，从她的口吻中可以看出，咪蒙应该是受伤的一方。但究竟是谁的错，还需要本人说明。咪蒙真实姓名叫马凌，她除了会“透过现象看本质”“会婉转的骂人”以外，她还是一个搞笑的娱乐博主，她的简介上写着“在绝经之前一定要睡到姜东元”，而百度上又写着想和庄子聊天马行空的想法。所谓人红了人们就会更加关注她的幕后生活，一直恩爱的情侣如今突然传出离婚消息，让人错愕不已。