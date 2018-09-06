薛之谦儿子出生的消息爆出后，网友不禁回忆起了当初的李雨桐，李雨桐为薛之谦流产是怎么回事？李雨桐薛之谦大战事件是什么？91小编给大家介绍一下。

薛之谦和李雨桐之间的大战相信网友们应该历历在目，虽然事情已经过去了一年，但是还是由吃瓜群众对这件事情好奇。

2017年9月8日，薛之谦与前妻高磊鑫在微博高调宣布复合，一度成为微博热搜排行第一，网友还有明星纷纷送出祝福。这本是一件值得高兴的事情，然而事情并没有那么简单。

在薛之谦宣布复合后四天，也就是12号深夜，李雨桐发长文痛诉薛之谦。李雨桐爆料自己与薛之谦、高磊鑫之间的过往恩怨，李雨桐称薛之谦片钱骗感情，瞬间引爆网络。

这条微博发出去之后，娱乐圈像炸开了一样，微博大意是说“薛之谦之前和她在一起时，以与前妻离婚为由骗了她一千万，拿出一千万后又以生病为由想要再拿出一千万，但是之后不了了之，两人也分手了。本来相安无事，但之后又与前妻高磊鑫复合。

发布之后，许多薛之谦的粉丝去评论里骂她蹭热度，编故事，次日，李雨桐曝光了二人合同并且晒出了二人亲密合照。李雨桐在文中写到：自己在2012年签署第一份合同时，从4/6上升到5/5分成。

随着李雨桐微博一篇一篇的证据与实锤甚至薛之谦的录音的发布，更曾一度爆出薛之谦前几年在泰国的车祸是炒作。

李雨桐微博原文：

薛之谦当年泰国出车祸的新闻，可能一些人看到过，关于这件事情，我来说一下真实的情况。

2014年5月，我和薛之谦，摄影师，以及一名助理一起去泰国苏梅岛拍摄UUJULY女装新品。我们当时安排在苏梅岛工作四天，但是两天内就提前完成了拍摄工作。

于是第三天下午就计划骑摩托车观光一下。一共借了3辆，薛载着我一辆，摄影师一辆，助理一辆。

半路薛之谦突然加速说想试试能开到多快，但经过一个弯口的时候，突然路边冲出来一只狗，他紧急刹车导致翻车，我飞出去了2米，右手肩膀到手臂以及右腿大面积受伤，薛之谦也同样伤势严重。

当时我们两个人都倒在马路上飙血，他第一时间的反应就是给经纪人打电话，赶快报道他在泰国出车祸的新闻。随之跟在后面的摄影师和助理也赶到了。

警车送我们到医院之后，医生紧急进行了治疗。当时我最严重的是右腿的伤，缝合了7针。在包扎的前一刻，薛之谦想到的是拿手机在我最严重的腿伤上拍照片，而且还选好角度，拍了一张局部特写，怕别人看出这是女生的腿，因为他要拿来用。

6月1日我回到了上海，薛之谦去北京工作，坐着轮椅接受了采访并参加了演出。他在采访中表示，当时是我们所有工作人员一起坐蹦蹦车出车祸的。

期间他和我说绝对不能说出去我也受伤的事情，叮嘱我出门一定要穿长袖长裤，不要让身边的人知道我也受伤了。并且之后所有拍摄的照片都要好好修图，一定不能让大众发现我身上的疤。

在李雨桐连爆猛料之后，薛之谦也给予了回应，不过此次薛之谦的微博之下都是一些批评的声音，当然也有死忠粉的支持。

没过几天，薛之谦又发文表示是自己最后一次回应此事，虽然不知薛之谦之后还会不会再回应此事，但无论如何薛之谦此次事件定会影响自己的星路，毕竟无论人设再也回不到那个“深情”“为音乐不顾一切”的人设了，祝君好运。

虽然事情已经过去了一年，但是仍有余波，2018年6月17日，薛之谦工作室在微博发布“关于恶意诽谤的严正声明”，并附文称：“网络言论自由也应在法律范围之内，诱导、欺骗大众的造谣生事者必将受到法律制裁。 ”

李雨桐的闺蜜blase湾湾晒出孕检、流产记录：

这份记录澄清，李雨桐打胎时的时间，并不是薛之谦爸爸口中的1个月，也不是大众口中的7个月，而是3个月，2015年8月10，胎儿未满14周，按薛的说法是9月4日打的，差不多是3个月;

应该庆幸不是7个月，要是是7个月对李雨桐的身体影响就太大了。

薛之谦承诺女方怀孕后，会让孩子生下来然后和她结婚，承诺会让孩子生下来然后和她结婚。结果中途变卦，在李雨桐孕期之中要求把孩子打掉，并造成女方抑郁症，堕胎后大出血。

满嘴谎话的薛之谦，脑残粉依旧在高喊：

文中提到，如果李雨桐生二胎，就叫薛礼，意味着礼貌，第一个就叫薛让，意味着谦让，这一点薛之谦之前早节目里有说过：

对于脑残粉，梁欢早就说过：