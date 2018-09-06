印度高院推翻百年禁令怎么回事 同性性行为不再是犯罪是真的吗

海外网9月6日电 印度最高法院6日做出历史性判决，推翻一项殖民时期确立，已实施了150多年的同性性行为禁令。裁定成年人之间在私人空间非强迫性的同性性行为不再是犯罪。

此前，印度刑法禁止同性恋性行为，认为这是“违反自然定律的性行为”，可判处10年有期徒刑。印度法院在2013年时也认为，同性性行为属于“不自然的犯罪”。而这项裁决6日被印度最高法院推翻了。

据“今日印度”报道，这次裁决由5位法官决定，法院在经过长达数周的考虑后判定，该法律是“无可辩护且不合常理的”。印度高院首席大法官米斯拉(Dipak Misra)在宣布裁决时表示，判定同性性行为是犯罪不合理、专制且明显地违反宪法。“这项禁令已经成为了骚扰LGBT社群的凶器”。他此前曾表示，印度的同性恋者面临根深蒂固的偏见，并生活在恐惧之中。

印度高院宣布，成年人之间在私人空间非强迫性的同性性行为不再是犯罪。法院认为，只要这些行为不伤及妇女及儿童，就不能否认其仅仅是个人的选择。法庭外等待判决的平权人士听到消息后发出欢呼，更有人喜极而泣。

据悉，印度此次被废除的禁令又名“377条款”，是世界上最古老的同性性行为禁令之一，已实施了150多年。

据此前报道，2009年，德里高等法院曾以“违反人权”为由，判决第“377条款”无效，由于这项判决，同性性行为曾短暂合法化，不再被印度视为犯罪。然而，在保守团体的上诉之下，最高法院又在2013年推翻了德里高等法院的裁决，判定“377条款”仍旧有效，这让印度同性恋者再度陷进随时坐牢的恐惧中，而这也引发了公众的愤怒。