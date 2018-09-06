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许你浮生若梦是小说改编的吗 许你浮生若梦讲了什么故事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:08:13| 编辑：NO

电视剧《许你浮生若梦》即将上映了，不少小伙伴对这部剧很是期待，那么许你浮生若梦是小说改编的吗？许你浮生若梦讲了什么故事？来看看！

电视剧《许你浮生若梦》还没上映就火了，因为男主角是镇魂的主角朱一龙，许你浮生若梦讲了什么故事，许你浮生若梦是什么小说改编的?

许你浮生若梦是什么小说改编的《许你浮生若梦》改编自橘子宸同名小说《许你浮生若梦》。

剧情讲述了20世纪30年代的大上海，当官的许家，经营电影公司的林家和掌管黑帮的洪家三足鼎立。而这一切平静随着一个外来的小戏子打破。京城名角九岁红带着自己的女儿段天婴来到大上海的十里洋场开设了一家福隆戏院。

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天赋异禀的天婴在上海滩一炮而红，吸引了霸道痞气的洪义社少当家罗浮生和温文尔雅的留法归来的官家大少爷许星程对她竞相追逐。三大家族里几个出色的年轻人的命运随着时代的瞬息万变和人心的暗藏涌动而发生着不可逆转的改变。

这也是一本网络小说非常畅销的网络小说。这部剧还是非常好的。我觉得这部剧非常有看点，先是看装扮颜值已经爆表了。朱一龙在剧中一身风衣帅到没有朋友。安悦溪剧照中非常甜美的姑娘两条麻花辫表现出她的单纯性质走到后期装扮换了性格当然也换了。总的来说这句这部剧是非常有看点的。

许你浮生若梦讲了什么故事

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《许你浮生若梦》讲述了高冷华裔美食评论家林静芸邂逅孤僻天才厨师程慕生，因“一个故事换一道菜”的契机，阴差阳错间揭开了家中先辈跌宕起伏的爱情传奇。在剧中，95后人气小花程砚萩饰演洪家家主洪正葆的女儿洪澜，一个本性善良、敢爱敢恨、脾气火爆的千金大小姐。

在生活中她被前呼后拥，但在爱情上她一生只钟情一人，那就是男主角罗福生(朱一龙 饰)。程砚萩也表示：“她(洪澜)的性格充满矛盾，还要一直虐恋罗福生。虽然角色挑战很大，但是演的非常过瘾，我很喜欢这个角色。”

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1937年到1943年间，日本侵华，上海沦为孤岛，孤女天婴独自一人闯荡法租界，先后做过保姆、纺织女工、片场杂役到武打替身、当红女星抗日斗士。

她是战争年代的小人物，被大时代的浪潮裹挟着前行，为了生存下去而挣扎，同时在情窦初开的青春年华里，与商界奇才罗浮生、科学精英冯启模之间产生了说不清道不明的朦胧感情。

随着日本对华战争越来越残酷，中国陷入重重灾难，狼烟遍地。面对压迫与欺凌，他们的意识逐渐觉醒，与生活在法租界各个阶层中有爱国情怀、不甘受屈辱的人们联合起来，抗击日寇、支援前线的壮烈故事。

看完这篇文章有何感受？

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