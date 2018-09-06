米露露求爱记米小月扮演者是谁 米小月扮演者个人资料背景介绍

电视剧《米露露求爱记》即将上映，剧中米小月这个角色被众多网友关注，网友们对米小月的扮演者很好奇，那么米露露求爱记米小月扮演者是谁？一起来看看！

由蒋劲夫和袁姗姗领衔主演的电视剧《米露露求爱记》即将开播，那么今天爱秀美小编要为大家带来的是米露露求爱记米小月扮演者个人资料照片。

米露露求爱记米小月扮演者是谁据悉，电视剧《米露露求爱记》中的米小月的扮演者为内地演员沈瑶。

电视剧《米露露求爱记》中，米小月是女二，也是袁姗姗饰演的米露露的妹妹。虽然同为姐妹，但米小月处事犀利、直来直往，还有毒舌加持的北京妞个性还是与米露露相去甚远。加上稍作打扮就能让无数男人为之倾倒的颜值，让米小月的感情经历与米露露有着天壤之别。

从已经曝光的剧照和官微透露的角色性格来看，米小月和沈瑶还是很像的，沈瑶直播的时候也说过自己对米小月这个角色的理解。感觉像王珞丹演的钱小样一样的角色，率真可爱，挺值得期待的!

米露露求爱记米小月扮演者个人资料照片沈瑶，中国内地女演员，毕业于上海师范大学谢晋影视艺术学院。

2014年，沈瑶参加青春励志偶像真人秀《来吧!灰姑娘》，由此进入演艺圈。

2016年，在科幻校园网剧《终极游侠》中饰演萧敏一角;同年10月，出演穿越网络剧《不负如来不负卿》，在剧中饰演阿素;同年12月，出演古装喜剧《萌妃驾到》剧中饰演高丽公主朴丽姬。2017年，主演都市爱情剧《米露露求爱记》，在剧中饰演毒舌妹妹米小月。

2018年，主演历史文化名人剧《东晋情歌》，饰演王羲之的夫人郗璿。

沈瑶此次在剧中扮演“米露露”(袁姗姗饰)的妹妹“米小月”(沈瑶饰)，是一位带有明显的95后特质的女孩，只要认定真爱，哪怕被拒绝也要一往无前，坚持“我的恋爱我做主”的恋爱观。

爱情与婚姻观方面，米小月信奉的“认定真爱勇敢追”理论与米露露的“女人要靠自己”精神完全背道而驰。虽然表面上二人理念不同冲突不断，但实际上，这也是米小月帮助米露露去认真审视自己爱情的方式之一。不仅如此，深知姐姐遭遇的米小月还在楚杰面前频频“剧透”，直接推动了米露露的感情发展，所以米小月可以说是贯穿剧情发展的重要角色之一，也难怪她在原著粉中也有着不输于主角的人气。

“米小月”平时处事机灵，勇敢面对“求爱”中的挫折，积极对抗外界的干扰，内心强大，坚守自我。而沈瑶面对这种感情经历独特而富有时代感的角色可谓驾轻就熟，活灵活现地展示出一个典型北京妞的直爽率真，加上稍作打扮就能让无数男人为之倾倒的颜值，让“米小月”在剧中魅力十足。同时“米小月”还在“米露露”的现任追求者“楚杰”(蒋劲夫饰)面前频频助攻，默默地支持姐姐追寻真爱，可以说沈瑶的角色贯穿整个剧情发展，她的表现尤为重要。