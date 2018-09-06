多伦多国际电影节已经顺利开幕了， 杨幂出演《宝贝儿》在电影节上播出了首部预告 ， 杨幂偷婴儿是怎么回事？杨幂出演《宝贝儿》是什么内容？91小编给大家介绍一下。

今日(9月6日)第43届多伦多国际电影节拉开帷幕，由侯孝贤监制、刘杰执导、杨幂、郭京飞、李鸿其主演的文艺剧情片《宝贝儿》作为华语片代表之一入围了本届电影节“特别展映”单元，将在多伦多进行全球首映。此外，《宝贝儿》还入围了第66届圣塞巴斯蒂安电影节主竞赛单元，有机会竞争最高奖项“金贝壳”。

影片《宝贝儿》聚焦现实题材，讲述了一个因为严重先天缺陷而被父母抛弃的弃儿江萌(杨幂 饰)，拯救另一个被父母宣判了“死刑”的缺陷婴儿的故事。今日，影片发布首支预告，短短15秒的片段中，一路跟随的旁白描绘了一个长大后弃婴的种种境遇。贯穿始终的警笛声以及杨幂“偷”抱走小孩后就戛然而止的画面，不禁让人对江萌和小孩的命运产生了许多疑问。影片《宝贝儿》将于10月19日全国公映。

《宝贝儿》首支预告杨幂未露正脸挑战出演边缘人群拯救病婴

此次曝光的15秒预告围绕杨幂所饰演的主角江萌展开，“弃婴”“不能生小孩”等角色特征被耳语般的旁白一一点明，而画面上穿梭在各个街巷的江萌的背影，展现出主角义无反顾的凛然气息。为了拯救与自己有着相同命运的病婴，江萌决心将她从她父母手中“偷”走，但紧随其后鸣响的警笛声让人不禁对江萌和这个孩子的命运产生担忧。

曾凭《马背上的法庭》《透析》《碧罗雪山》等现实题材影片斩获多项国际大奖的刘杰导演这次将目光聚集到了病婴、弃婴人群。影片继承了文艺片以点写面的特点，通过主角江萌和她所想拯救的婴儿的故事，反应出不同人群面对缺陷人群的态度，引发思考。面对患有严重先天疾病的婴儿，“救还是不救”，以及活下来的他们将会是“幸还是不幸”，正是影片《宝贝儿》想要讨论的话题。

侯孝贤刘杰《聂隐娘》后再次联手 《宝贝儿》入围两大国际电影节

与首支预告相呼应，剧照中杨幂身穿护工服装、手带胶皮手套的造型明确表现出江萌的“护工”身份。她遥遥望向郭京飞饰演的孩子父亲，而郭京飞饰演的徐先生怀抱婴儿满面愁苦。另一张剧照上，婴儿不知所踪，江萌拉扯住徐先生正互相争执。两张剧照前后承接，隐隐透露出婴儿的曲折命运。与之不同的是，由李鸿其出演的小军与杨幂的互动尽显温暖，而此前发布的李鸿其比划手语的剧照透露出小军是个聋哑人，是和江萌一样的“不完美生命”。江萌、徐先生和小军会因为这个婴儿产生怎样的联系，当不完美的生命相遇，又将引发一个怎样的故事引起了观众的猜测。

早在《宝贝儿》公布定档信息时，就有网友表示：“很期待这个故事，这类题材很少。希望影片能带给社会更多思考，给孩子更多的关爱。”除此之外，还有影迷表示对刘杰导演信心满格：“刘杰导演很严格，在文艺片方面就是精雕细琢的工匠，亦是大师，不多说，拭目以待。”《宝贝儿》是台湾电影大师侯孝贤、文艺片导演刘杰继《聂隐娘》之后的又一次合作。影片除了在多伦多国际电影节的展映之外，还入围了圣塞巴斯蒂安国际电影节，成为本届电影节主竞赛单元唯一入围华语影片。

电影《宝贝儿》由侯孝贤监制、刘杰执导、杨幂领衔主演，郭京飞、李鸿其主演，将于10月19日全国公映。