许你浮生若梦黄兴晗扮演者是谁 黄兴晗扮演者个人背景一览

电视剧《许你浮生若梦》即将上映，剧中黄兴晗这个角色被众多网友关注，网友们对黄兴晗的扮演者很好奇，那么许你浮生若梦黄兴晗扮演者是谁？一起来看看！

电视剧《许你浮生若梦》即将开播，剧中黄兴晗是什么人，黄兴晗的结局怎么样了?许你浮生若梦黄兴晗是谁演的，黄兴晗扮演者资料，来看看!

许你浮生若梦黄兴晗扮演者是谁《许你浮生若梦》中，黄兴晗扮演者是李感。

李感，1991年3月21日出生于黑龙江省哈尔滨市区，中国内地男演员，话剧导演。

2014年，李感参演李玉导演电影《万物生长》，从而正式进入演艺圈;同年，李感参加爱情电视剧《相爱穿梭千年》的拍摄。2015年，参演由张文爽执导的青春网络剧《我和X先生第二季：只为遇见你》。2016年，发布个人写真集《狼犬少年》。2017年，参演了由欧豪、海铃、乔振宇等联袂出演的古装电视剧《天意之秦天宝鉴》和院线电影《佳禾》。2018年，主要电影《长岛》。

中文名：李感

外文名：Leon

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：白羊座

血 型：AB型

身 高：180CM

体 重：67KG

出生地：哈尔滨

出生日期：1991年3月21日

职 业：演员

代表作品：我和X先生第二季：只为遇见你、天意之秦天宝鉴、许你浮生若梦

李感演过哪些电视剧

2014年，李感参演李玉导演电影《万物生长》正式进入演艺圈。同年，李感参演穿越爱情偶像电视剧《相爱穿梭千年》的拍摄，在剧中饰演赵娜娜的经纪人陈睿。

2015年9月，出演网络剧《我和X先生第二季：只为遇见你》的拍摄，在剧中李感饰演高冷学长赵小布。2016年1月，李感发布写真集《狼犬少年》。11月，李感参加网络剧《了不起的咔嚓》的拍摄，在剧中饰演小猛。

2017年，参演了由欧豪、海铃、乔振宇等联袂出演的古装电视剧《天意之秦天宝鉴》，在剧中饰演一代贤相萧何，演绎了从狼犬少年到肱骨之臣的传奇人生。同年，与安悦溪合作出演民国剧《许你浮生若梦》，在剧中饰演风度翩翩的黄兴晗。10月，参演院线电影《佳禾》，在剧中饰演少年犯于镭兼具少年的脆弱和成年的世故;2017年12月16日晚，受邀参加安徽卫视《2017国剧盛典》。

2018年4月，参演文艺电影《爱弥儿》，在片中饰演渔民的儿子苏晓天。5月10日，参演欧豪、海铃领衔主演的优酷超级剧集《天意》，在剧中不绝粮道贤相萧何。8月22日，出演导演孙晓晨执导，王春妹主演的微电影《长岛》在腾讯视频独家播出，他在片中饰演鲁松 。