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许你浮生若梦霜姐扮演者是谁 霜姐扮演者个人资料一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:04:00| 编辑：NO

电视剧《许你浮生若梦》即将上映，剧中霜姐这个角色被众多网友关注，网友们对霜姐的扮演者很好奇，那么许你浮生若梦霜姐扮演者是谁？一起来看看！

电视剧《许你浮生若梦》正在热播中，剧中霜姐是什么人，霜姐是好人还是坏人，霜姐最后结局是什么?许你浮生若梦霜姐是谁演的，来看看!

许你浮生若梦霜姐扮演者是谁《许你浮生若梦》中，梦霜姐扮演者是华萍。

华萍，1984年10月出生于江苏省苏州市，毕业于北京电影学院，中国女演员、发行人、制片人，北京华奇世纪影业有限公司董事长。

许你浮生若梦霜姐扮演者是谁 许你浮生若梦霜姐是谁演的

中文名：华萍

国 籍：中国

民 族：汉族

出生地：江苏省苏州市

出生日期：1984年10月

职 业：演员、发行人、制片人

毕业院校：北京电影学院

主要成就：2014年年度最佳制片人奖

许你浮生若梦霜姐扮演者是谁 许你浮生若梦霜姐是谁演的

华萍，1984年10月出生于江苏省苏州市，毕业于北京电影学院，2005年在电视电影《我的老婆是大佬》中担任制片人，在电影《天下第二》中担任监制，2006年在电视剧《缉毒英雄》中担任发行人，2007年在电视剧《上海王》中担任发行人 ，2009年在电影《花木兰》中担任策划，2010年在电影《倩女幽魂》中担任策划，在电视剧《来不及说我爱你》中担任制片人，2011年在电视剧《王海涛今年四十一》中担任发行人，2012年在电视剧《云上的诱惑》中担任发行人。在电视剧《外姓兄弟》中担任发行人，2014年担任电视剧《不是不想嫁》总制片人，并客串饰演该剧中单身女强人贾萍。并凭该剧获得2014年年度最佳制片人奖。

制片人华萍把关许你浮生若梦

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《许你浮生若梦》没有大咖演员加持，启动小花安悦溪小生朱一龙实力担当，内容才是最大的看点。

除了优质主创的保驾护航，曾经在多部电影电视剧，如《来不及说我爱你》《不是不想嫁》《太太万岁》中担任制片人、发行人的资深影视人华萍女士，此次担任的总制片人为电视剧的品质把关。这也让外界对《许你浮生若梦》有着很高的期待。据悉制片人华萍是北京电影学院表演系毕业，一直从事幕后工作，对内容有很好的洞察力，更了解现在年轻人的喜好和口味。除了要给年轻演员更多的机会，同时也倾向于好作品应该是内容为王且自身经验非常丰富，凡是经由她制作的影视剧皆是收视口碑双丰收。

《许你浮生若梦》采用剧本小说同时创作的新型模式，小说作者橘子宸为90后知名言情小说作家，用优势的写作风格让读者有代入感，而剧本又与小说故事不同，最终都以情节取胜。

《许你浮生若梦》有情感丰富、充满悬疑、吊足观众胃口的故事，和以颜值、精致、扎实为准则的卡司阵容和制作团队，一定会为观众奉献一部纯爱、虐恋又不失温情正能量的影视作品，让我们共同期待吧。

看完这篇文章有何感受？

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