许你浮生若梦刘淑珍扮演者是谁 刘淑珍扮演者个人资料一览

电视剧《许你浮生若梦》即将上映，剧中刘淑珍这个角色被众多网友关注，网友们对刘淑珍的扮演者很好奇，那么许你浮生若梦刘淑珍扮演者是谁？一起来看看！

电视剧《许你浮生若梦》正在热播中，剧中刘淑珍是什么人，刘淑珍是好人还是坏人，许你浮生若梦刘淑珍谁演的?刘淑珍扮演者资料，来看看!

许你浮生若梦刘淑珍扮演者是谁《许你浮生若梦》中，刘淑珍扮演者是周显欣。

周显欣，1982年2月19日出生于贵州省贵阳市，毕业于华西医科大学、中央戏剧学院，中国内地影视女演员。

2002年，出演爱情片《周渔的火车》，从此开始演艺事业 ;同年，主演的侦探剧《誓言无声》获得中国23届金鹰奖、飞天奖长篇电视剧一等奖;同年，主演的电影《铜鼓》获得CCTV-6电影频道“最佳民族电影”奖。2003年，主演的剧情片《都市没有地平线》获得中国大学生电影节“十佳数字电影”奖;同年，出演历史爱情剧《红粉世家》。2004年，出演民国武侠剧《风满楼》。2013年6月，主演家庭剧《你是我的亲人》;11月，出演古装传奇商战剧《大盛魁》。2014年4月，出演民国悬疑动作片《国宝疑云》;6月，主演金融谍战剧《金战》。2015年5月，主演婚姻伦理剧《婚姻时差》;6月，主演都市情感喜剧《给幸福下订单》。2016年9月，主演悬疑片《抓狂》;10月，主演爱情片《香珀》。

许你浮生若梦刘淑珍谁演的

中文名：周显欣

外文名：Cathy

国 籍：中华人民共和国

民 族：汉族

星 座：水瓶座

身 高：168cm

体 重：52kg

出生地：贵州省贵阳市

出生日期：1982年2月19日

职 业：影视演员、 医生

毕业院校：华西医科大学、中央戏剧学院

经纪公司：北京百盟影视策划有限公司

代表作品：高考1977、誓言无声、红粉世家、雾柳镇、岳母的幸福生活、国家命运、婚姻时差

2000年，周显欣从华西医科大学毕业后，被分到了广州的一家制药厂，在学校就是文艺部长的她，实在受不了沉闷的气氛。刚好这个时候日本富士电视台在广州举行选美比赛，抱着试一试的态度去参加的她却捧回了冠军奖杯，并赴日本进行文化交流。回到广州后，周显欣辞掉了药厂的工作，开始专心向演艺方面发展：接拍广告，在电视台当主持人等，算是正式进入了演艺圈。同年，“弃医从艺”的周显欣选择在中央戏剧学院表演系继续修读研究生。