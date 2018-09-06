DOTA2Ti9巡回赛规则分析 DOTA2Ti9有哪些战队

DOTA2ti9巡回赛已经确定在上海举办，那么DOTA2ti9有哪些新规则？DOTA2Ti9有哪些战队？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

巡回赛规则分析

首先官方DPC赛事大幅缩减，整个赛季只有五个Major(甲级)和五个Minor(乙级)共计十个赛事。

战队不能同时参加乙级联赛和甲级联赛，只有无法参加甲级联赛的战队才有资格参加乙级联赛。

Ti9将直邀积分前12名的队伍，剩下6支队伍将来自6大赛区的TI预选赛。

相比去年只有前四名才有积分的制度，今年V社宣布所有参加DPC巡回赛的队伍都将有积分。

以总奖金100万美元的甲级联赛为例，冠军将获得4950分，亚军3000分，季军2100分，殿军1350分，13-16名最少也能获得75分。如果奖金超过100万美元，积分也会相应的升高。

乙级联赛的分就少的可怜了，冠军只有120分，亚军100分，季军90分，也就是说哪怕你拿到所有Minor的冠军，也顶不上Mjaor一个第六名。但是由于参加同时期甲级联赛的队伍无法参加乙级联赛，这将为很多二线队伍提供机会。

每支战队中前三名选手的积分将被计入队伍的总积分，值得注意的是，新赛季开始后积分将随战队而非战队成员，如果有战队成员离队去其他队伍，积分将不带走，这也避免了去年转会时强队有人转会到弱队直接带去大量积分的事情，比如当初VP的Lil转会至Navi。

以16支参赛队的甲级联赛为例，六大赛区每个将有2个参赛名额，剩下3个名额的分配由V社直接决定，最后一个预留给乙级联赛的冠军，这显然对于南美赛区是重大利好。乙级联赛每个赛区至少1个参赛名额。

替补队员也是被允许的，想要参加预选赛阶段每支队伍最多只能有一个替补队员，如果正赛阶段有替补参赛的话将会有减少所获积分40%的惩罚。