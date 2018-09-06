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超维对决飓风怎么玩 超维对决飓风技能属性介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:01:00| 编辑：NO

超维对决飓风是游戏中的战士英雄，那么超维对决飓风怎么玩？超维对决飓风技能怎么样吗？一起来看看！

超维对决飓风是游戏中的法师英雄，外表帅气的机甲形状和爆炸的输出让很多小伙伴们都喜欢这个英雄。那么这个英雄的技能是什么呢?来这里看看超维对决飓风技能介绍!

一技能：镭射激光

飓风发射一条镭射激光，对扫过的敌人造成法术伤害和减速效果。飓风每隔一段时间存储的能量可以发射一条镭射激光，飓风的能量核心可以存储多条镭射激光的能量。

技能技巧：1技能是飓风唯一一个控制技能，可以对命中的敌人造成减速效果，不过范围很窄，很容易躲，释放的时候需要有一定的预判能力。飓风的储能书慈宁宫让飓风可以在团战的时候把攒着的技能释放，短时间造成多次伤害。。

二技能：机甲飞弹

飓风锁定指定区域敌人后发射出导弹追踪敌人，导弹造成造成法术伤害，对同一目标造成的后续伤害衰减。

技能技巧：这个技能在团战的时候输出很高，对同一敌人造成的伤害衰减，团战多个敌人就不会衰减了，不过单个敌人全部飞弹命中的话伤害也很高，而且是非指向性技能，一般无法躲闪，可以用来收割敌人。

大招：粒子光束

飓风朝前方发射出离子光束，对命中的第一个敌人造成持续伤害，造成持续法术伤害，期间飓风不可以转向，但是获得移动速度增加。

技能技巧：离子光束的距离超远，不过会被敌人挡住，方向固定，但是释放时候的移速加成让飓风可以跟着地方残血移动持续攻击，也可以在团战的时候利用大招的释放距离来攻击敌人，自己处在安全位置不容易被切后。

被动技能：离子护盾

飓风的能量核心每级会提供额外移动速度加成，持续一段时间内没有受到敌方英雄伤害，飓风开启离子护盾。离子护盾可以抵挡一次敌方英雄技能伤害，离子护盾被击碎后提供的冲能提升飓风移动速度。

技能技巧：飓风被动离子护盾可以说是保命神技，抵挡一次敌方技能伤害的效果，能让飓风在突进上来的时候不容易被切死，移速加成让飓风更快速逃离战场。

技能加点顺序:主二副一

以上就是超维对决飓风技能是什么，超维对决飓风技能介绍的全部内容!

看完这篇文章有何感受？

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