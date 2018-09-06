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守墓人祈祷效果有哪些？守墓人祈祷有什么作用

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:00:18| 编辑：墨染西行

守墓人中祈祷是玩家必须的游戏活动，守墓人祈祷效果有哪些？守墓人祈祷有什么作用？91小编介绍墓场物语祈祷作用介绍，一起来了解下吧。

祈祷作用介绍

组合祈祷不用说，起飞的保证!科技球球就靠它版本1.030

想象力祈祷：作用是加成书写类的精品率，完全可以SL大法大刷金色纸张，影响3条合成公式。

1、10科技球球换取故事出金的概率是20%，100%出银故事(没有想象力祈祷时50%出银色故事，根本没有金色故事，差距太大了)

2、银色故事70%的概率合成金色笔记，100%出银。

3、然后银笔记+银笔记+银笔记60%概率出金色纸张，银笔记+银笔记+金笔记93%出金色纸张，铜+铜+银，93%出银纸张。之后银色封面+金色笔记可以刷金色书籍，卖60Y。中期刷12金币，可以这样干比卖蔬菜盒子友好太多了。我如果重玩就不会为了那一点蓝点把故事全部直接合成笔记(现在想起来真是蠢)

成就祈祷：我就试出在做大理石雕像时有20%的概率加成(这个加成真的低)，可能还有其他加成，我是没看出来。

现在繁荣祈祷(银色)是直接给2张纸，卖一银一张，卖谁就大幅增加谁的商品熟练度吗，可以快速点开指定商人的2、3层商店。然后2级铁铲子卖铁匠2级铁斧卖伐木工、2级铁镐卖采石匠，都是5Y多点一把，不降价，一周直接薅2金，蔬菜盒子滚开。

以上就是墓场物语祈祷作用的简单介绍，如果大家还有其他的补充，欢迎大家留言分享。

看完这篇文章有何感受？

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