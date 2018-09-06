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超维对决哈莉怎么玩 超维对决哈莉技能属性介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 17:00:01| 编辑：NO

超维对决哈莉是游戏中的战士英雄，那么超维对决哈莉怎么玩？超维对决哈莉技能怎么样吗？一起来看看！

超维对决哈莉是游戏中的法师英雄，技能的范围性伤害让哈莉在团战中造成大量伤害，能够在团战中保护输出，治疗队友，作用很大。那么这个英雄的技能是什么呢?来这里看看超维对决哈莉技能介绍!

一技能：燃烧跳弹

哈莉向指定位置丢出一枚会弹跳前进的燃烧炸弹，炸弹每次会弹跳三次，每次弹跳会产生爆炸对范围内目标造成法术伤害，同时点燃命中的目标，造成持续伤害。敌人受到的第一次伤害为全额伤害，若连续被后续爆炸命中，则伤害有所衰减%。

技能技巧：三次爆炸全部命中能够造成很高的伤害，一技能是哈莉的主要清线技能，不过前摇比较长，多以释放时要先进行预判，尽量让技能都命中。

二技能：冰霜炸弹

哈莉朝指定方向发射一枚冰霜炸弹。该炸弹会在命中敌人或者到达最远距离时爆炸，对命中的第一个敌人造成较多法术伤害。爆炸后炸弹分裂，对锥形范围内的敌人造成较少法术伤害。哈莉会因为后坐力后退一小段距离，被命中的敌人会被减速。

技能技巧：可以在关键时刻当做位移来使用，在敌人突进上来减速时释放后退，并趁机消耗，伤害很高。

大招：震惊爆弹

哈莉朝指定区域发射一枚强力爆弹，爆弹落地后爆炸，造成大量法术伤害，并且眩晕目标。

技能技巧：哈莉的团控技能，可以在团战是控制住大量敌人，但是前摇较长，所以最好等队友上去纠缠住敌人再释放，或者使用2技能的减速效果减速敌人再释放。尽可能命中更多敌人。

被动技能：彩色炸弹

哈莉精通魔法，普攻是范围伤害，会造成额外法术伤害。同时哈莉有概率扔出不同颜色的炸弹，造成额外效果。燃烧炸弹造成持续伤害，冰冻炸弹会造成额外减速效果。

技能技巧：哈莉的被动让哈莉在没有技能的时候也可以不断普攻触发被动来造成伤害，在清线的时候也可以利用被动来无消耗快速清兵。

技能加点顺序:对线需要1技能的消耗和清兵能力。

技能连招：使用2技能远程减速敌人，随后使用3技能控制目标，最后让1技能尽可能多的对敌人造成伤害。

以上就是超维对决哈莉技能是什么，超维对决哈莉技能介绍的全部内容!

看完这篇文章有何感受？

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